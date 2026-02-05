20.4 C
San Fernando del Valle de Catamarca
Función solidaria de títeres en el Cine Teatro Valle Viejo

Por
catamarca digital
-
Este domingo 8 de febrero a las 17:00 horas, el Cine Teatro Valle Viejo será escenario de una propuesta artística cargada de sensibilidad, humor y compromiso social. El grupo RU.MAU.RI Títeres, integrado por los titiriteros Roberto Robles y Victoria Ayerra, presentará una función especial a beneficio, pensada para disfrutar en familia.

El espectáculo reúne dos propuestas destacadas del grupo, la obra de títeres de guante “Juan no tiene miedo a nada” y el reconocido Show musical con marionetas, una combinación dinámica donde la música, la emoción y la risa conviven en un mismo relato escénico.

La función es apta para todo público y con entrada a la gorra, invitando a la comunidad a colaborar de manera voluntaria. El objetivo de esta iniciativa solidaria es recaudar fondos para costear estudios médicos de Ámbar Monje Robles, una niña de 8 años que necesita del acompañamiento y la ayuda de todos. Cada aporte, por pequeño que sea, representa un gesto significativo.

Las marionetas (construidas artesanalmente por los propios artistas) cobran vida en escena a través de la destreza y la sensibilidad de sus creadores. RU.MAU.RI Títeres cuenta con una amplia trayectoria en el circuito cultural, con presentaciones en la Feria Provincial del Libro, el Festival de la Palabra, festivales provinciales gestionados por el Instituto Nacional del Teatro y diversas fiestas infantiles.

“Creemos profundamente en el arte como puente y abrazo colectivo. Cada presencia, cada aplauso y cada colaboración suman y hacen posible que el escenario también sea un espacio de solidaridad”, expresan desde la organización, invitando a vecinos y vecinas a compartir una tarde de cultura, encuentro y compromiso comunitario.

Una cita con el arte, la infancia y la solidaridad, donde el teatro se convierte en un acto de amor colectivo.

catamarca digital
catamarca digital
http://catamarcadigital.com
