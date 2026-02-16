Nota vista: 0

En el marco del carnaval 2026 que se vive en Huillapima, el director de Cultura, Gustavo Ludueña, dialogó con Catamarca Despierta y resaltó la importancia del evento tanto desde lo cultural como desde el acompañamiento institucional.

“Para nosotros es muy importante. Si bien en esta oportunidad el municipio no es quien organiza el evento, sí acompaña mediante un auspicio”, explicó el funcionario, y subrayó que la llegada de un artista de trayectoria como el Rey Pelusa representa un hecho positivo para la comunidad.

Ludueña detalló que distintas áreas municipales trabajaron de manera articulada para el desarrollo de la jornada: “Se ha puesto a disposición prácticamente todo el municipio: Obras Públicas, Cultura, Servicios Públicos y Deportes. Estamos todos trabajando para que el evento salga de la mejor manera posible”.

Espacio para talentos locales

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue el respaldo permanente a los artistas de la zona.

“En todos los eventos siempre hay un espacio obligatorio para artistas locales. Tenemos muchos artistas guaracheros y folclóricos que se destacan muchísimo. Apostar a ellos es la mejor forma de conservar nuestra cultura para que no se pierda”, afirmó.

El carnaval se desarrolló en distintas localidades del municipio, con corsos, batucadas y espectáculos en vivo. La agenda continuará en los próximos días con nuevas presentaciones y actividades abiertas a toda la comunidad.