Vecinos de la avenida Gobernador Ramón Correa manifestaron su indignación por la tala ilegal de al menos cinco árboles de la vía pública, un hecho que fue denunciado este domingo a través de una cobertura en vivo realizada por Catamarca Despierta.

Durante el recorrido por el lugar, se constató que los ejemplares fueron cortados de raíz, presuntamente con una motosierra. Según relataron vecinos del sector, la intervención se habría realizado sin ningún tipo de autorización y provocó un importante daño ambiental, además de afectar instalaciones utilizadas por varios frentistas.

En un audio difundido durante la transmisión, un vecino aseguró que “el daño es terrible”, ya que no solo se trató de la tala de los árboles, sino también de la afectación a infraestructura que beneficiaba a distintos domicilios de la zona.

Desde el Municipio se informó que la persona responsable no contaba con permiso para realizar la extracción. En ese sentido, se indicó que durante la jornada intervendrá la Policía Ambiental para labrar el acta correspondiente, la cual será remitida posteriormente al Juzgado de Faltas para la aplicación de la sanción prevista.

Las autoridades recordaron que los árboles ubicados en la vereda son bienes públicos y que su gestión corresponde al municipio. Ante situaciones de riesgo, obras o necesidad de extracción, el trámite debe iniciarse mediante los canales oficiales, donde técnicos evalúan cada caso y, de corresponder, ejecutan la intervención.

Vecinos señalaron que la tala habría estado vinculada a conflictos previos en el sector, lo que incrementó el malestar y el repudio por una acción que consideran evitable y perjudicial, especialmente ante las altas temperaturas y la importancia del arbolado urbano.