La Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Capital invita a disfrutar de una actividad recreativa en el Dique El Jumeal, dispuesta a buscar la conexión de cuerpo,respiración, mente y naturaleza en el Dique El Jumeal.

El viernes 13, a las 8 de la mañana se llevará a cabo una clase de yoga, a cargo de Pabla Juárez Profesora Superior en Yoga y Ayurveda, de carácter gratuita, dirigida a mayores de 18 años, que en el transcurso de una hora participarán de una experiencia, principalmente orientada a conectar con el entorno natural y lograr un momento de relajación y bienestar físico, mental y emocional.

El lugar de encuentro será la Estación de Bomberos, en la zona baja del Playón de El Jumeal y se sugiere asistir con colchoneta de yoga, ropa cómoda, agua, protector solar y, de ser posible, con 30 minutos mínimo de ayuno antes de la actividad.

Se trata de una actividad gratuita pero con cupo, por lo que se recomienda reservar lugar al contacto: 3815 28-6633

Cabe destacar que la agenda completa con horarios y detalles de las actividades que promueve Turismo Capital, se podrá encontrar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo.