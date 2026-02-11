Nota vista: 0

La imponente geografía que se esconde en La Quebrada, a minutos apenas del centro de la ciudad, invita a celebrar un carnaval particular recorriendo los zigzagueantes senderos que bordean el río El Tala.

Este viernes 13, a las 16.30 hs. la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital invita a disfrutar del trekking por las montañas, a cargo de la Agencia Los Puestos, mediante una excursión de 4 a 5 horas para vivir desde adentro la naturaleza auténtica e impregnarse de paisajes únicos.

El punto de concentración sera el Pueblo Perdido de la Quebrada, para luego emprender la caminata hasta el Arroyo Lazcano y subir una senda hasta la cumbre de El Durazno, zona conocida como La Ripiera. El paseo contempla un relajante paseo bordeando todo el verde de un ecosistema único y renovado a raíz de las últimas lluvias, para regresar a Pueblo Perdido con una nueva experiencia para atesorar y repetir.

Se trata de una propuesta gratuita con motivo de la agenda especial por el fin de semana de carnaval.

Para quienes deseen realizar trekking otro día, o de manera complementaria, la Agencia Los Puestos propone paseos similares los días martes, jueves y sábados a las 16:30 hs. actividad con costo y para la cual se puede realizar consultas y/o inscripción a los contactos: 383 437-0249 / 383 433-7280

Todas las actividades contempladas en la agenda “El verano va con vos” de la Capital se pueden consultar en la página web: sfvc.tur.ar o en la redes sociales: SFVC Turismo.