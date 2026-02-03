Tras alcanzar el campeonato, Benavides expresó: “Es un sueño hecho realidad. Fue una carrera durísima, que se definió hasta el último kilómetro. Ganar el Dakar por apenas dos segundos es algo increíble y habla de lo exigente que es esta competencia”. En ese marco, también resaltó el trabajo del equipo y el orgullo de representar a la Argentina en lo más alto del rally mundial.

La presencia de Kevin Benavides

Kevin Benavides, hermano mayor de Luciano, también formó parte del encuentro con el presidente Javier Milei. El piloto salteño es una de las máximas referencias del motociclismo argentino y cuenta con dos títulos en el Rally Dakar, obtenidos en las ediciones 2021 y 2023.

En esta edición 2026, volvió a tener una destacada actuación, acompañando además a su hermano en un año histórico para el deporte argentino. La reunión en Casa Rosada simbolizó el reconocimiento oficial a una familia que dejó una huella imborrable en la historia del Dakar.