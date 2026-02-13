Nota vista: 0

Este viernes 13 de febrero, desde las 21.00, en la Plaza de San José, la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú convoca a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de la Fiesta del Amor, una propuesta pensada para compartir en comunidad y celebrar el amor en todas sus formas.

La velada contará con música en vivo, la participación de bares y emprendedores locales, sorteos, sorpresas y rincón fotográfico para disfrutar en familia y con amigos.

El evento es organizado por la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú y busca generar espacios destinados a los emprendedores para que puedan comercializar sus productos, brindando un fuerte apoyo al desarrollo y fortalecimiento de los bares locales.

Es por ello que la avenida La Callecita será el espacio destinado al polo gastronómico, ya que se dispondrán mesas y sillas para degustar de la propuesta gastronomica de los bares del sector, con un espectáculo en vivo.

Sobre el escenario se presentarán el Ballet Aires de Mi Tierra, Sergio Valdez, Julieta Pereyra, Camila Ferreyra y Banda BC.

Además, en la plaza de San José habrá un importante espacio dedicado a la salud con un stand de prevención y promoción, donde se brindará asesoramiento, consejería, testeos rápidos de VIH, entrega de material preventivo y difusión de la Línea 135 de acompañamiento en salud mental, junto a acciones de escucha y prevención de consumos problemáticos. Una importante actividad de prevención en conjunto entre el Ministerio de Salud de la provincia, ASDA, JUC y la Dirección de Políticas Juveniles del Municipio.

Fray mascotas

En el marco de esta fiesta, Fray Mascotas también dirá presente con la propuesta “Patitas de Amor”, ofreciendo desparasitación para caninos y felinos, vacunación antirrábica, consejería, rincón fotográfico y sorteos especiales para quienes asistan con sus mascotas de compañía.

La actividad es con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, el evento será reprogramado.