La Cámara Federal de Tucumán dejó sin efecto la sentencia de primera instancia y dispuso que los reclamos deberán analizarse caso por caso.

La Cámara Federal de Tucumán resolvió revocar el fallo que había ordenado restituir pensiones no contributivas por invalidez laboral de manera generalizada y aceptó la apelación presentada por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión, notificada el 13 de febrero de 2026, deja sin efecto la restitución masiva de beneficios y redefine el camino judicial para quienes habían sido alcanzados por suspensiones durante auditorías estatales.

La sentencia revisa el pronunciamiento dictado en noviembre de 2025 en primera instancia y señala que presentaba inconsistencias jurídicas y técnicas en su fundamentación. Entre otros puntos, el tribunal entendió que la resolución había otorgado un alcance colectivo a reclamos que, según el análisis del expediente, respondían a situaciones individuales distintas y no a una causa común que justificara una decisión general.

De acuerdo con los camaristas, en el expediente constaban actos administrativos y notificaciones particulares vinculadas a cada pensión, lo que impedía considerar que todas las suspensiones hubieran ocurrido bajo las mismas condiciones. Además, remarcaron que el decreto cuestionado por los demandantes no había sido declarado inconstitucional, por lo que no podía utilizarse como base para ordenar una restitución masiva de beneficios.

¿Qué implica la decisión para las personas beneficiarias? Con la revocación, ya no habrá una orden judicial que obligue al Estado a pagar las pensiones de forma automática y general. En adelante, quienes consideren que la suspensión de su beneficio fue irregular deberán iniciar o continuar reclamos individuales para que su situación sea evaluada en particular.

La Cámara también dispuso que el expediente regrese al juzgado de origen y que se deje sin efecto la inscripción del caso como proceso colectivo, lo que confirma el cambio de enfoque hacia análisis caso por caso.

El fallo fue adoptado por mayoría, con una disidencia que consideró que los cambios normativos recientes en materia de discapacidad podrían haber vuelto abstracto el planteo judicial. Con esta resolución, la Justicia federal redefine el alcance de las acciones colectivas en materia de pensiones por invalidez laboral y marca una nueva etapa para los reclamos vinculados a estas prestaciones sociales.