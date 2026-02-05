Pero no quedaron allí sus declaraciones sino que Lemoine fue por más al afirmar que el menor de 12 años es «un negocio para el kirchnerismo» y que se enmarca dentro del discurso woke. “Vemos un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruido, maltratos, gritos, los medios, la política, las redes sociales… Además, la hija mayor ya habló y contó lo que su madre le hace a sus hijos”, expresó públicamente y sin pruebas.

La respuesta por parte de la familia de Ian Moche no se hizo esperar y fue el propio abogado Andrés Gil Domínguez quien a través de su cuenta de X rechazó los dichos de la diputada y fue categórico en su descargo: «El 18 de febrero de 2020, la ANDIS le otorgó a IAN GALO LESCANO (IAN MOCHE) el CUD Nº ARG-02-00052912804-20200213-20300213-BS-397mediante el cual se acredita su pertenencia al espectro autista nivel 1 con apoyo nivel 1 . El CUD vence el 13 de febrero de 2030. Para otorgarlo, la ANDIS requirió previamente el informe o evaluación de tres profesionales (una psicóloga, una psiquiatra y una neuróloga) que concordaron en el diagnóstico».

Asimismo, después de mostrar las pruebas que desestiman las acusaciones sin fundamento de la diputada libertaria, la desafió a ir a la Justicia: «Por dicho motivo, Lilia Lemoine, te invito a que fijes una fecha, hora y lugar para llevarte toda la documentación junto con un escribano así la podes verificar y dejamos constancia en un acta pública. Mientras tanto te pido que te abstengas de seguir mintiendo y agrediendo a un niño que pertenece al espectro autista. Ejerce tu cargo con una mínima dignidad constitucional y deja de hacer papelones».

Por su parte Ian Moche también respondió las falsas acusaciones de Lemoine y publicó en sus redes sociales: «Fue feo. Nos angustió un poco pero estamos bien. Tratamos de no darle cabida a esto y nos mandaron cosas hermosas. Esto no nos va a detener como activistas«. En ese sentido agregó que la única respuesta es «con amor» y que le escribió a Esteban Trebucq para tener el derecho a réplica. Sin embargo, el periodista aún no le contestó.

El repudio de los dichos de Lemoine en el Congreso

Los diputados nacionales de su propio espacio presentaron un proyecto para expresar un “enérgico y categórico repudio institucional” a los dichos de la legisladora de la Libertad Avanza y le exigen que ofrezca disculpas públicas y se retracte en forma explícita, ya que lanzó las acusaciones sin tener ninguna prueba que la sustente.

La iniciativa lleva las firmas de diputados de diversos espacios políticos, entre ellos Gisela Scaglia, Esteban Paulón y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), Marcela Pagano (Coherencia), y Cecilia Moreau, Sabrina Selva y Germán Martínez (Unión por la Patria), quienes destacaron que “la política no habilita a atacar a un niño, y mucho menos a un niño con discapacidad”.

El proyecto presentado por los legisladores sostiene que “el caso configura una situación de violencia discursiva agravada por la doble condición de vulnerabilidad del niño: niñez y discapacidad”, y representa un caso de gravedad institucional.