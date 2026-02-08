Nota vista: 0

El Manchester City logró una victoria agónica por 2-1 ante el Liverpool en calidad de visitante, en el marco de la fecha 25 de la Premier League, manteniendo así la presión sobre el líder, el Arsenal.

Los goles del equipo dirigido por Pep Guardiola fueron anotados por el portugués Bernardo Silva y el noruego Erling Haaland, mientras que el húngaro Dominik Szoboszlai marcó para el Liverpool.

El primer tiempo transcurrió sin goles, pero el Liverpool tomó la delantera a los 29 minutos del segundo tiempo, cuando Szoboszlai convirtió un espectacular tiro libre.

¡DELIRIO CIUDADANO EN ANFIELD! HAALAND TIRÓ A COLOCAR Y MARCÓ EL 2-1 AGÓNICO DEL CITY ANTE LIVERPOOL.

Sin embargo, el Manchester City mostró su carácter en los minutos finales del encuentro. El empate llegó a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Bernardo Silva anotó tras un buen cabezazo de Haaland.

El desenlace llegó en el tiempo adicional, a los 48 minutos, cuando el árbitro sancionó un penal tras una falta del arquero brasileño Alisson Becker sobre el lateral portugués Matheus Nunes. Haaland se encargó de ejecutar la pena máxima y la convirtió, sellando así la victoria del City.

Este gol permitió a Haaland consolidarse como el máximo goleador de la temporada en la Premier League, alcanzando 21 goles. Con esta victoria, el Manchester City suma 50 puntos y se mantiene a seis del Arsenal, que goleó 3-0 al Sunderland en su partido del sábado.

¡¡AY DIOS MIOOO, GOLAZO INFERNAL DEL LIVERPOOL!! TIRO LIBRE IMPRESIONANTE DE SZOBOSZLAI PARA MARCAR EL 1-0 DE LOS REDS ANTE CITY EN ANFIELD.

Por su parte, el Liverpool, que alineó al mediocampista argentino Alexis Mac Allister, continúa en un mal momento y finalizará la fecha en la sexta posición con 39 puntos.

En la próxima jornada, el Manchester City se enfrentará al Fulham el miércoles a las 16:30, mientras que el Liverpool visitará al Sunderland a las 17:15.

En otro partido de la Premier League, el Crystal Palace se impuso 1-0 al Brighton, logrando tres puntos cruciales para alejarse de la zona de descenso. El único gol fue anotado por el delantero senegalés Ismaila Sarr a los 16 minutos del segundo tiempo.