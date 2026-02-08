Nota vista: 0

El Presidente Javier Milei modificó su agenda internacional al suspender el viaje a los Estados Unidos que estaba previsto para este lunes. La decisión, comunicada oficialmente este domingo, responde a la invitación recibida para participar en la reunión inaugural del “Board of Peace”, un foro de relevancia estratégica que sesionará el próximo 19 de febrero en Washington DC.

Ante la proximidad de ambas fechas y la necesidad de concentrarse en la gestión local, el jefe de Estado optó por permanecer en Buenos Aires y cumplir con sus compromisos en territorio norteamericano mediante intervenciones virtuales.

La representación de la comitiva argentina en las actividades previstas para esta semana quedará en manos del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

El funcionario será el encargado de encabezar los encuentros con inversores y organismos técnicos, manteniendo la línea de reformas que el Ejecutivo busca traccionar en el mercado estadounidense. «El Presidente decidió abocarse a su agenda local», señalaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, enfatizando que el contacto con el «Board of Peace» se mantendrá como una prioridad absoluta del calendario presidencial para la segunda quincena de febrero.