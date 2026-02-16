Nota vista: 0

El actor estadounidense Robert Duvall, estrella de Hollywood y reconocido por sus trabajos en El Padrino y Apocalypse Now, falleció a sus 95 años en su residencia de Middleburg, Virginia. La noticia fue confirmada este lunes por su esposa Luciana Pedraza a través de las redes sociales.

“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, publicó la actriz y directora argentina, previo a señalar que «para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo”-