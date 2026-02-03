El ICE no se tapa con las manos

La estrategia puede funcionar desde un punto de vista de comunicación y cálculo político, pero no borra ni justifica las críticas a acciones como las llevadas a cabo por ICE u otras decisiones controvertidas. La decisión de no asistir al Super Bowl se entiende como un movimiento político que minimiza riesgos y maximiza beneficios narrativos dentro de su propia perspectiva, sin que esto tenga que ver con respaldo a su agenda gubernamental.

Trump y su entorno entendieron hace rato que la llamada «mayoría silenciosa» de los Estados Unidos no es invitada a entregas de premios, no puede pagar la entrada del Super Bowl ni puede (y probablemente tampoco le interese) abonar el ticket de un show de Taylor Swift. ¿Esto alcanza para tapar las atrocidades de ICE? No parece ser el caso.

Fuente: Minuto Uno