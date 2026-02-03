Nota vista: 0

El próximo lunes 23 de febrero llega Gran Hermano Generación Dorada a la pantalla de TelefeEste año, el reality celebra su aniversario número 25 y prometen una edición más que especial y novedosa.

En las últimas horas, Santiago del Moro brindó una  conferencia de prensa para revelar todos los detalles del juego que se verá este año y dió a conocer los nombres de los especialistas que lo acompañarán en El Debate.

Este 2026 estarán viejos conocidos, pero también se suman nuevas caras, con el objetivo de aportar su visión del juego y poder generar acalorados debates sobre lo que harán los participantes dentro de la casa, que se mezclarán con algunos famosos, lo que le añade un poco más de picante.

Panelistas fijos

  • Laura Ubfal
  • Ceferino Reato
  • Gastón Trezeguet
  • Sol Pérez
  • Eliana Guercio

Panelistas Rotativos

  • Ana Laura Román
  • Mariana Brey
  • Marisa Brel
  • Gustavo Conti
  • Tato Algorta
  • Tomás Balmaceda
  • Eugenia Ruíz

Con este equipo, el debate de Gran Hermano Generación Dorada promete convertirse en uno de los espacios más comentados de la temporada: opiniones cruzadas, recuerdos, estrategias al desnudo y debates encendidos desde la primera gala.

