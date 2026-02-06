Salud cumplió las metas 2025 del Plan de Salvaguarda Ambiental

<!–
El Ministerio de Salud de la Provincia, a través del Departamento de Higiene y Seguridad Laboral logró el cumplimiento de las metas establecidas para el año 2025 en el marco del Plan de Salvaguarda Ambiental, impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación y del cual, Catamarca forma parte.
Esto posiciona nuevamente a los centros de salud provinciales en la implementación de políticas que integran la atención sanitaria con la protección del entorno y la seguridad del personal.
Al respecto, la Directora de Salud y Medioambiente, Rosana Soria señaló que “mediante un trabajo comprometido de relevamiento y ejecución técnica, trabajamos los ejes de diagnóstico, gestión de residuos peligrosos, Capacitación de trabajadores del sistema público en el uso de Equipos de Protección Personal (EPP) y protocolos de prevención de riesgos, fortaleciendo hábitos de seguridad en el ámbito laboral”.
Además, continuó la directora de Salud y Medioambiente, “trabajamos en la adecuación normativa, es decir en realizar ordenamiento documental generando procedimientos locales a la normativa nacional vigente y cumplimentando con las auditorías de control”.
Cabe mencionar que el cumplimiento de estas acciones permite proteger la salud de los pacientes y la comunidad al evitar la contaminación del entorno inmediato de los centros sanitarios; reduce los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales asociadas al manejo de residuos o condiciones edilicias deficientes; fortalece la capacidad de respuesta de los hospitales frente a desafíos ambientales globales, asegurando un sistema de salud sostenible a largo plazo.
Con estos resultados, “Catamarca reafirma su compromiso con una salud pública integral, donde la cura de las personas y la protección del ambiente van de la mano, el Ministerio de Salud continuará trabajando en la mejora continua y en la prevención de riesgos para garantizar establecimientos cada vez más seguros y responsables” concluyó Soria.