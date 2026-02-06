Nota vista: 1

Una grave rotura del pavimento se registró este viernes en avenida Bicentenario, donde un pozo de grandes dimensiones obligó a interrumpir parcialmente el tránsito y generó preocupación entre vecinos y conductores. El colapso se produjo por una falla en un caño perteneciente a Aguas de Catamarca, que habría sufrido una pérdida prolongada y debilitó la base del asfalto hasta provocar su hundimiento.

El deterioro quedó al descubierto tras una jornada de lluvias, cuando el pavimento cedió de manera repentina. Como consecuencia, un camión quedó involucrado en el hecho y debió señalizarse la zona con conos y maquinaria para evitar nuevos incidentes en una arteria altamente transitada, especialmente por motociclistas.

Según se pudo constatar en el lugar, la pérdida de agua subterránea fue minando la estructura de la calzada durante un tiempo considerable, sin que se realizaran reparaciones definitivas. La profundidad del pozo evidencia el nivel de desgaste ocasionado por la falta de mantenimiento adecuado de la red hídrica.

Desde el lugar remarcaron que el municipio no tuvo responsabilidad en el origen del problema, ya que el asfalto colapsó como consecuencia directa de la rotura del caño de Aguas de Catamarca. La intervención municipal se limitó a tareas preventivas y de ordenamiento del tránsito, mientras que la empresa prestataria debió hacerse cargo de la situación generada.

Vecinos de la zona advirtieron que este tipo de episodios se repite en distintos puntos de la ciudad, con pérdidas de agua que permanecen sin solución y terminan derivando en daños mayores sobre la infraestructura urbana. Una vez más, una falla en la red de agua genera costos adicionales y obliga a futuras tareas de reparación que deberán ser afrontadas con recursos municipales.