Anoche, a las 22:10, en avenida Los Minerales, entre Del Bicentenario y calle Ángel Segura, se produjo un siniestro vial protagonizado por un automóvil Ford Fiesta, dominio AFD-211, de color gris, al mando de Marcos Antonio Brizuela Sahonero (18), que por razones que son materia de investigación, colisionó con una motocicleta Honda Wave blanca 110 cc., dominio A239AUA, conducida por David Ivo Yoel Toledo (27).

Producto del siniestro, el motociclista sufrió graves lesiones, fue asistido por personal médico del SAME y perdió la vida mientras era derivado al Hospital San Juan Bautista, por lo que intervinieron efectivos de la Comisaría Novena, Peritos de la Dirección General de Criminalística y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 9, para labrar las actuaciones correspondientes, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste.