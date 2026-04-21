Se realizaron tres charlas técnicas y dos audiencias públicas, de las cuales participaron alrededor de mil personas en Santa María, Belén y Andalgalá.

El Ministerio de Minería, junto al equipo evaluatorio interinstitucional del Gobierno provincial, finalizó con las charlas técnicas y audiencias públicas previstas en el marco del proceso de Participación Ciudadana y Audiencia Pública convocado para la evaluación de la 9na actualización del Informe de Impacto Ambiental para la reapertura del proyecto Bajo La Alumbrera, presentado por Minera Alumbrera.

Durante los últimos días de marzo y abril, se llevaron a cabo tres charlas técnicas en Santa María, Belén y Andalgalá y dos audiencias públicas, en Hualfín (Belén) y en Andalgalá, de las que participaron alrededor de mil personas de las comunidades del área de influencia del emprendimiento minero.

Por otra parte, también se realizaron fiscalizaciones interinstitucionales y comunitarias al proyecto, y consultas físicas y digitales al expediente, garantizando el acceso a la información pública ambiental conforme a los principios de transparencia, participación y control social establecidos en la normativa vigente. Estas instancias permitieron fortalecer el vínculo entre el Estado, la comunidad y la empresa minera promoviendo un ámbito de diálogo abierto y constructivo.

En todas las instancias, se recabaron opiniones, observaciones y consultas sobre la temática ambiental, social, de relaciones con la comunidad, laboral y de desarrollo de proveedores proyectada por la empresa, que prevé la reapertura de Bajo La Alumbrera para los próximos cinco años para la producción de cobre y oro. Asimismo, se abordaron aspectos vinculados a la gestión del recurso hídrico, los planes de cierre progresivo, el monitoreo ambiental participativo, la generación de empleo y proveedores locales, ejes considerados prioritarios dentro del proceso de evaluación integral. Y como resultado de este proceso, el organismo minero solicitó una nueva versión del Informe de Impacto Ambiental. Esta decisión se estableció dadas las observaciones del Equipo Técnico del Municipio de Andalgalá, miembros de la comunidad y referentes de instituciones intervinientes.

En estas instancias participaron profesionales y técnicos de los ministerios de Minería; de Gobierno, Seguridad y Justicia; de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos; los intendentes de Santa María y Belén, equipos técnicos de los municipios y de los Concejos Deliberantes, asambleas ciudadanas, representantes de la Cámara de Proveedores, autoridades de la empresa a cargo del proyecto, entre otras.

Al respecto, la ministra de Minería, Teresita Regalado, señaló que “la empresa minera debe presentar una nueva versión del informe de impacto ambiental con todas las observaciones que realizó el equipo técnico del municipio y las efectuadas a lo largo del proceso participativo”.

Ahora, la empresa tendrá un plazo para presentar una nueva versión del informe ante la autoridad de aplicación en el plazo que estipula el Ministerio de Minería, según la normativa vigente y de esta manera, se podrá dar continuidad con la evaluación integral de la documentación.

En este sentido, desde el Ministerio de Minería se reafirma el compromiso de garantizar procesos de evaluación rigurosos, participativos y transparentes, que contemplen tanto la protección del ambiente como el desarrollo productivo de la provincia. La incorporación de las observaciones surgidas de la ciudadanía y de los equipos técnicos constituye un punto central para la toma de decisiones, en línea con un modelo de minería que promueva el crecimiento económico, el empleo local y el fortalecimiento de proveedores locales.