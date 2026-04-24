El diputado provincial Javier Galán (MID) fue denunciado penalmente por abuso sexual y por maniobras de extorsión y maltratos laborales por parte de una exempleada de la Legislatura. La denunciante hizo la presentación asesorada por los abogados Silvia Barrientos y Hernán Jaime Morales en la Unidad de Violencia Familiar y de Género, y al cierre de esta edición la fiscal Alejandra Antonino había solicitado las primeras medidas de rigor, entre las que destacaba el turno para el protocolo de abuso. La denuncia estuvo acompañada por capturas de pantalla, se ofrecieron testimonios y se solicitaron medidas de restricción. Galán negó los hechos y se puso a disposición de la Justicia.

«Hemos presentado muchas pruebas, hasta existe un video, mensajes y todo», detalló Barrientos, quien contó que hoy se realizarán las pericias sobre el celular de la denunciante, de quien además dijo que está «bajo asistencia psicológica tras haber sufrido un colapso físico». «Es una víctima que ha estado internada por esta situación, con un cuadro de estrés terrible. Ella tiene miedo, dice que es un hombre violento».

El diputado Galán negó la acusación. «Acá desayunándome con una nueva denuncia. Lo niego rotundamente. Le pido a la prensa que, por favor, por la gravedad de la denuncia, tengan mucho cuidado con las palabras que se usan. Me pongo totalmente a disposición de la Justicia para que investiguen. No puedo dejar de pensar que detrás de esto está la política, obviamente. Está ese deseo de separarme de mi cargo y mi función. Lo lamento muchísimo. Quedo a disposición de la Justicia y les pido que me ayuden a compartir para que esto se aclare rápidamente», dijo Galán en un breve video que compartió anoche en sus redes, en el que se lo ve acompañado por el concejal del MID, Christian Perea Ansinelli.

En la denuncia la mujer relató que fue obligada a entregar la mitad de sus ingresos para contribuir al equipo de trabajo del legislador. «Cuando cobré $700.000 tuve que dejar $350.000, y después cuando me aumentó a $1.100.000 también tuve que dar la mitad, y lo mismo tenían que hacer mis compañeros», relató. Ofreció el testimonio de algunos de ellos.