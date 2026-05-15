En el marco del Día Internacional de los Museos, el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca, a través de la Secretaría de Gestión Cultural, propone una semana cargada de actividades culturales y artísticas para el público catamarqueño en los museos provinciales. La agenda se extenderá del lunes 18 al sábado 23 de mayo, con entrada libre y gratuita en todas las jornadas.

El lunes 18, Día Internacional de los Museos, abre la semana con la inauguración del 3° Salón Regional de Artes Visuales de Catamarca, a las 19 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316). La muestra reúne las 40 obras seleccionadas entre 212 postulaciones provenientes de todo el NOA, y exhibirá junto al conjunto de piezas seleccionadas las tres obras ganadoras del certamen.

El viernes 22 de mayo, a las 20 horas, la Casa de la Cultura (San Martín 533) será el escenario de un homenaje especial por los 200 años de Octaviano Navarro: un recorrido por su memoria y legado. La velada comenzará con una charla a cargo del profesor Carlos Carabajal sobre la vida y trayectoria de quien fuera gobernador de Catamarca, figura clave en la historia política y militar de la provincia.

El centro de la noche será el estreno de un audiovisual sobre la Marcha al General Octaviano Navarro, una pieza musical que vuelve a la memoria de los catamarqueños después de más de un siglo. Fue compuesta originalmente para banda militar por el músico italiano Ángel Spadini, quien junto a su hermano Cayetano dirigió la primera Academia Musical de Catamarca y fue nombrado en 1857 director de la Banda del Ejército por el propio Navarro, de quien era también maestro. La tradición oral cuenta que la marcha fue ejecutada de manera triunfal en la Batalla de El Manantial de 1861, en Tucumán, donde las fuerzas de Navarro vencieron a las tropas liberales, y que esa misma banda la tocaba todas las tardes frente a la residencia del General en la plaza principal. Hoy la pieza regresa en su versión para piano a cuatro manos, escrita por el propio Spadini, interpretada por las concertistas María Julia Muñoz y Cecilia Argañaraz.

La semana cierra el sábado 23 a las 20 horas en la Casa de la Cultura, con la presentación de la Compañía de Música Barroca La Follia (Tucumán) en su primera actuación en la provincia de Catamarca. El ensamble, fundado en 2015 por el clavecinista Guido Nazar, llega en el marco de su Gira Regional 2026 con el programa Entre dos álamos verdes: Ecos de Ultramar, un viaje musical de cinco siglos que reconstruye el diálogo cultural entre Europa y América a través de danzas, canciones y piezas instrumentales del Renacimiento y el Barroco. El repertorio, basado en fuentes históricas españolas y latinoamericanas de los siglos XVI al XVIII, refleja el profundo proceso de mestizaje cultural entre tradiciones europeas, africanas e indígenas que dio origen a algunas de las expresiones musicales más ricas de nuestra identidad. La gira cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU).