Disertación de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez en Santiago del Estero

En el marco de la 5ª edición del Smart City Expo Santiago del Estero, que se desarrolla bajo el lema «Fórum Santiago del Estero», la Municipalidad de la Capital tuvo una destacada participación a través de la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Lic. Inés Galíndez. La funcionaria expuso en la charla titulada «Ciudades que generan oportunidades: innovación, inclusión y empleo desde lo local», llevada a cabo en el espacio Madre de Ciudades Agora.

El panel contó con la moderación de Dan Nativ, Fundador y CEO de la plataforma Quien x mi (qxm.com) —herramienta tecnológica que en la ciudad de Catamarca opera activamente bajo el programa municipal «Tu Capital Conecta» para vincular a trabajadores de oficio con clientes—. Compartieron también sus experiencias Jessica Borla (coordinadora de la Oficina de Empleo de Trenque Lauquen) y María Luján Ferrer (responsable de Programas de Integración Sociolaboral de Sedronar).

El turismo como articulador de empleo e inclusión

Durante su intervención, la Lic. Inés Galíndez abordó la complejidad y el desafío que implica estructurar un área que unifique el turismo y el desarrollo económico a nivel municipal. «La idea es ambiciosa: poner al turismo como un motor del desarrollo económico general en todas sus aristas», señaló.

Galíndez enfatizó la tremenda transversalidad de la actividad turística, definiéndola como un gran articulador de sectores económicos. En este sentido, explicó que el impacto del empleo indirecto en el turismo suele ser incluso más fuerte que el directo, debido a la gran cantidad de industrias que dinamiza en una localidad, tales como la construcción, la decoración y los servicios primarios, industriales o extractivos.

Asimismo, la secretaria destacó la gran capilaridad del sector, que integra desde emprendedores de la economía social, cooperativas (especialmente de artesanos), hasta micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Remarcó además el carácter inclusivo e intergeneracional de la actividad, donde conviven todos los segmentos etarios y se abren oportunidades reales para poblaciones vulnerables y personas con diversas capacidades. «Es una industria de personas para personas; no hay turismo sin empleo», afirmó.

La visión, el equipo y la planificación como pilares del desarrollo

Al ser consultada sobre los factores que definen a una gestión local orientada a la verdadera creación de oportunidades, la funcionaria capitalina fue categórica al señalar que el punto de partida indispensable es una visión estratégica por parte de quien conduce el municipio. Para Galíndez, un intendente debe tener total claridad sobre el estado actual de su ciudad y el rumbo hacia el cual desea proyectarla, ya que, de lo contrario, las oportunidades no surgen de manera espontánea.

Sin embargo, advirtió que esa visión debe estar respaldada por equipos técnicos altamente capacitados y listos para entrar en acción desde el primer día. En ese sentido, recordó que los tiempos de la gestión pública son breves, por lo que no hay margen para la improvisación ni para comenzar a investigar el territorio a mitad de camino; se requiere de profesionales que ingresen al gobierno con el entrenamiento adecuado para abordar el desarrollo en todas sus dimensiones. Finalmente, la secretaria remarcó que el éxito de estas herramientas radica en un diseño basado en diagnósticos comunitarios precisos, articulados a través de planes de trabajo estrictos que cuenten con indicadores claros de gestión, resultados e impacto. Según concluyó, estos tres elementos son la brújula fundamental que permite a un gobierno local evaluar si las políticas planificadas marchan por buen camino o si es necesario rectificar el rumbo.