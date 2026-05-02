En una jornada cargada de compromiso y emoción, Catamarca Despierta Solidaria estuvo presente en el SUM del Loteo Parque Sur, donde se realizó un ropero solidario acompañado de una gran locreada, pensado especialmente para los vecinos del sector.

El evento no solo brindó abrigo ante la llegada de las bajas temperaturas, sino también un espacio de encuentro, contención y alegría para muchas familias que se acercaron a compartir un momento especial en la previa del Día del Trabajador.

Desde el medio, se llevó adelante la cobertura completa de esta iniciativa que tuvo como objetivo principal acercar una ayuda concreta en medio de la ola polar que se aproxima, demostrando que la solidaridad sigue siendo un motor fundamental en la comunidad.

La organización y realización de esta actividad fue posible gracias al esfuerzo conjunto de distintas personas e instituciones. Entre ellos, se destacó el acompañamiento del Ministerio de Vivienda y Urbanización, así como también el compromiso de Luis Fadel, Lucas Polche, Daniel Denett y Martín Bordonaro.

Un párrafo especial merece Daniel Denett, quien estuvo a cargo del SUM del Loteo Parque Sur y acompañó toda la jornada con la mejor predisposición, colaborando activamente para que cada detalle salga de la mejor manera. También es importante destacar el enorme trabajo de las mujeres que estuvieron a cargo de la locreada, quienes cocinaron con dedicación y esfuerzo más de tres ollas llenas de locro, logrando que nadie se quede sin su plato caliente en una jornada tan especial.

Asimismo, se resalta el compromiso del director de Catamarca Despierta, Julian Delgado, quien puso un enorme empeño en la concreción de esta jornada, colaborando incluso con recursos propios para que la iniciativa pudiera llevarse adelante.

“Costó, pero se pudo”, fue la frase que resumió el espíritu de una actividad que dejó en claro que, con esfuerzo y trabajo en equipo, es posible brindar una pequeña pero significativa esperanza a quienes más lo necesitan.

Desde la organización agradecieron profundamente a todos los que hicieron su aporte, destacando el gran esfuerzo colectivo que permitió llevar adelante esta acción solidaria, brindando abrigo, alimento y contención a los vecinos del Loteo Parque Sur en un momento clave.