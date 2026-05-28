TRES JORNADAS DE IMPULSO A LA PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y SOSTENIBLE

Con un clima de celebración y alegría por haberse concretado la primera edición a nivel federal, culminó el encuentro MAPO Joven, un evento que reunió a productores, especialistas y estudiosos de la producción orgánica de distintas regiones del país, quienes a lo largo de tres jornadas desarrollaron intensas actividades en el Nodo Tecnológico Catamarca.

El plenario de conclusiones y acto de clausura contó con las presencias del ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro; de Facundo Soria, responsable del área de Producción Orgánica de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; de la titular del Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO), María Eugenia Martina; la directora provincial de Certificación y Producción Sostenible, Rocío Leiva, y del director del Nodo Tecnológico, Emiliano Ramaci.

En todo momento, las autoridades resaltaron que este encuentro catamarqueño quedará guardado en la memoria por haber sido la primera edición de su tipo, marcando una impronta a seguir en el desarrollo de políticas sostenibles impulsadas por y para los jóvenes.

En ese sentido, el ministro Castro felicitó al equipo ministerial y al MAPO por haber englobado en tres jornadas actividades “que son trascendentales para el impulso de la producción orgánica, las que se traduce, en beneficios para la salud y la conservación y correcto tratamiento de los recursos naturales, además de ser importantes también para la economía rural”.

El titular de Desarrollo Productivo alentó a los presentes, especialmente a los jóvenes, a seguir trabajando y comprometió el apoyo necesario desde su Ministerio.

Por su parte, la directora Rocío Leiva destacó el trabajo de los productores locales que se sumaron al movimiento de producción orgánica y remarcó el crecimiento del sector. A la vez, agradeció a Eugenia Martina, la titular del MAPO, y a su joven equipo por lograr un encuentro exitoso.

El 1° MAPO Joven contó con presencia académica a través de la Universidad Nacional de Catamarca, con quien se firmó un convenio de trabajo conjunto para potenciar la investigación, dar asistencia técnica y asesoramiento científico del sector.

Los asistentes a las jornadas participaron activamente en conversatorios sobre temas diversos, como el uso de drones, inteligencia artificial y herramientas de comercio internacional aplicadas al agro sostenible. Además, en paralelo, el evento albergó el 1° MAPO Fest, donde chefs invitados y stands institucionales expusieron los sabores típicos locales con valor agregado sustentable.