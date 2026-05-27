La cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia se vio frustrada al registrar una duración de apenas veinte segundos. La vicepresidenta del cuerpo, Josefina Herr, ingresó al recinto y, tras constatar la presencia de solo cuatro legisladores, levantó la jornada por falta de quórum, desatando duras críticas de la oposición, que acusó al oficialismo de vaciar el recinto de manera deliberada.

El diputado Tiago Puente (bloque GENERAR) manifestó su desconcierto y malestar por la velocidad con la que se dio por terminada la actividad. «No hay ningún tipo de contexto porque en el día de ayer hicimos Labor Parlamentaria, fijamos los temas a tratar en el día de hoy y, bueno, en la cuarta sesión del año ya el oficialismo tomó la decisión de no dar quórum y no sesionar. No sabemos si hay algún problema interno entre ellos o cuál fue el motivo», cuestionó el legislador, lamentando que quedaran bajo la mesa cuatro proyectos con despacho y el ingreso de otras 14 iniciativas.

Los únicos presentes al momento del inicio formal eran los tres integrantes de la bancada de GENERAR (junto a Alejandra Herrera y Alfredo Acuña) y la diputada oficialista Natalia Nieva, a quien «mandaron a dar la cara». El referente opositor apuntó contra la falta de la habitual tolerancia para esperar el ingreso de los demás bloques, que en ese instante se encontraban en los pasillos o saliendo de las comisiones. «Cuando la veo en el estrado de la presidencia a la diputada Herr, es que advierto que ya tenía la decisión tomada de levantar la sesión. Si no, se hubiera esperado a que los diputados se levantaran, tomaran asiento y de esa forma dar inicio. Bueno, pasó todo lo contrario: inmediatamente la diputada Herr levantó la sesión», señaló.

Para el diputado de GENERAR, el trasfondo de la sesión caída esconde una intencionalidad política mucho más profunda por parte del oficialismo: el uso de las causas judiciales como moneda de cambio para disciplinar a la oposición. «No vamos a permitir que el oficialismo use las causas judiciales de algún opositor, como lo fue con otros legisladores y como lo puede ser con el diputado Galán, para presionar si se avanza o no en el desafuero con devolución de favores por parte de diputados de la oposición», Finalizó.