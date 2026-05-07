Se presentaron 43 personas, entre profesionales de medicina y de la RISAM.

El Ministerio de Salud de la provincia, a través de la Dirección de Talento Humano e Investigación, llevó a cabo el Examen Único de Residencias en la Maternidad Provincial “25 de Mayo”, donde se presentaron 43 personas, entre profesionales de medicina y de la RISAM.

Es importante resaltar que, en esta oportunidad, la provincia organizó su propio examen de residencias médicas, descentralizándose del sistema nacional. En este sentido, la directora de Talento Humano e Investigación, Adriana Gutiérrez, explicó que “a partir de la notificación de la desfinanciación de las residencias por parte de Nación, la provincia tomó la decisión de gestionar el Sistema Único Provincial”.

En esta línea, Gutiérrez remarcó que “este examen tiene los mismos estándares de Nación, ya que continuamos trabajando de la misma manera que lo veníamos haciendo estos últimos años”.

Asimismo, agregó también que “es un examen de conocimiento en medicina y a partir de ahí están cada una de las otras disciplinas; hoy, también están rindiendo profesionales de la RISAM”.