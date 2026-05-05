El Ministerio de Salud continúa realizando acciones de prevención y promoción de la salud, especialmente en el interior de la provincia, con el fin de fortalecer el sistema de salud de toda la provincia.

En este contexto, días atrás, se llevó adelante una jornada de Salud Integral dirigida a los alumnos de la Escuela N°65 de El Quebrachito, en el departamento Santa Rosa.

En esta oportunidad, durante el operativo sanitario se realizaron electrocardiogramas y controles de Libreta Sanitaria; asimismo, se realizó la aplicación de las dosis de vacunas faltantes, en el caso de no tener completos los esquemas de vacunación obligatorios.

Además, durante la jornada, se brindaron charlas sobre higiene personal, medidas de prevención de enfermedades respiratorias y se entregaron kits de higiene y kits odontológicos para los alumnos, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las niñas y niños.