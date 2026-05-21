EL VIERNES 24 DE JULIO

Sele Vera y Los Pampas se presentarán el viernes 24 de julio en El Patio del Poncho, sumándose a la programación de uno de los espacios más convocantes y elegidos por el público para disfrutar de música en vivo con acceso libre y gratuito.

Oriundos de Bariloche, los jóvenes artistas lograron una gran repercusión en los últimos años gracias a una propuesta que combina folklore, música campera y una identidad marcada por las tradiciones del sur argentino.

El proyecto está liderado por Sele Vera quien, junto a Los Pampas, viene recorriendo distintos escenarios y festivales del país desde 2021, consolidando un crecimiento cada vez mayor dentro de la escena folklórica nacional. En ese camino, fueron parte de importantes encuentros como Jesús María y Diamante, además de concretar una de sus presentaciones más destacadas en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Con una formación integrada por jóvenes músicos y una impronta difícil de encasillar en un solo género, el grupo logró conectar especialmente con nuevas generaciones que encontraron en sus canciones y en su estética una manera distinta de acercarse al folklore y a la música popular.

Vestidos con bombachas de campo, sombreros y alpargatas, mantienen viva la esencia de las tradiciones camperas en cada presentación, construyendo shows festivos y cercanos que convocan a públicos de todas las edades.

El Patio volverá a acompañar durante nueve jornadas la programación del Poncho, convocando a familias y grupos de amigos que cada año eligen este espacio para compartir espectáculos gratuitos.