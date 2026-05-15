No alcanzará al personal afectado a los servicios públicos esenciales.

La Municipalidad de Valle Viejo dispuso asueto administrativo para este viernes 15 de mayo en el marco de las celebraciones en honor a San Isidro Labrador, patrono del departamento.

La medida fue establecida mediante el decreto N° 086 firmado por el Ejecutivo municipal, con el objetivo de permitir que los trabajadores puedan participar de las actividades religiosas y festividades programadas por la fecha patronal.

Desde el municipio aclararon que el asueto no alcanzará al personal afectado a los servicios públicos esenciales, quienes continuarán desempeñando sus funciones de acuerdo a lo que determinen las autoridades correspondientes.

Asimismo, el Ejecutivo invitó al Concejo Deliberante y a los distintos organismos con sede en el departamento Valle Viejo a adherirse a la disposición oficial.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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