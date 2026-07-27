La directora gerente del FMI destacó los avances en materia fiscal, la desaceleración de la inflación y la recuperación de la estabilidad macroeconómica.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó un fuerte respaldo al programa económico del gobierno de Javier Milei durante su visita a la Argentina. En una conferencia de prensa junto al ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país se encuentra en una situación “más sana” que la existente a fines de 2023.

Georgieva destacó que la economía argentina logró avances importantes en materia de estabilidad macroeconómica y financiera, resaltando la reducción de la inflación, el equilibrio de las cuentas públicas y la mejora en la percepción de los mercados. Según afirmó, estos factores generan un contexto más favorable para el desarrollo de la actividad económica.

No obstante, la titular del organismo internacional señaló que el próximo desafío será consolidar el crecimiento mediante la creación de empleo formal y la recuperación del consumo interno. También valoró el potencial de sectores estratégicos como Vaca Muerta, la minería, el petróleo, el gas y la agroindustria como motores de inversión y exportaciones.

Durante la visita, Caputo calificó como “excelente” la relación entre el Gobierno y el FMI, mientras que Georgieva mantuvo además un encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada para analizar la marcha del programa económico acordado entre ambas partes.

El respaldo del Fondo llega en un contexto de fuerte ajuste fiscal impulsado por la administración nacional, que permitió reducir la inflación anual al 33,5% en junio, aunque la economía todavía muestra señales de debilidad, con un crecimiento moderado y un consumo que aún no logra recuperarse plenamente.

Pese a ese escenario, el FMI mantiene una visión optimista para los próximos años y proyecta un crecimiento del 3,5% para 2026 y del 4% en 2027.

Respecto de la deuda, Georgieva descartó la necesidad de un nuevo paquete de asistencia financiera y consideró que Argentina cuenta con condiciones para cumplir con sus compromisos. Además, elogió la estrategia oficial de fortalecimiento de las reservas internacionales del Banco Central y alentó a continuar con esa política.

En paralelo, el Gobierno avanza con un proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que busca reforzar su independencia, prohibir el financiamiento al Tesoro y establecer como objetivo prioritario la preservación del valor de la moneda.

La visita de la directora del FMI también estuvo acompañada por manifestaciones de organizaciones sociales y políticas frente al Ministerio de Economía, donde rechazaron la presencia del organismo internacional y las políticas económicas implementadas en el país.