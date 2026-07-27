El presidente Javier Milei partirá este lunes por la noche rumbo a Lima para participar de la ceremonia de asunción de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en el marco de una gira regional enfocada en fortalecer vínculos con gobiernos y dirigentes de la derecha latinoamericana.

El viaje se concretará luego de una intensa jornada en la Casa Rosada, donde el mandatario recibió a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y encabezó una reunión de gabinete ampliado junto a ministros y funcionarios del organismo internacional.

De acuerdo con la agenda oficial, este martes Milei mantendrá un encuentro bilateral con la flamante presidenta peruana antes de la ceremonia de traspaso de mando, que se desarrollará al mediodía en el Congreso de Perú.

Más tarde, el jefe de Estado argentino será distinguido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad San Martín de Porres, donde además brindará un discurso ante autoridades académicas e invitados.

La visita a Perú forma parte de una gira política que comenzó días atrás en Brasil, donde Milei participó de un acto en respaldo al dirigente opositor Flavio Bolsonaro. Según trascendió, el recorrido regional continuará en las próximas semanas con actividades en Colombia y Ecuador.