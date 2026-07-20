La Municipalidad de la Capital se hace presente, como cada año, en esta edición 2026 de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho con un espacio integral diseñado para brindar servicios esenciales al ciudadano, exhibir la diversidad cultural de la provincia y potenciar el trabajo de los emprendedores locales.

Durante un recorrido junto al intendente capitalino Gustavo Saadi, por los diversos sectores institucionales montados en el Predio Ferial, el secretario de Gabinete y Modernización, Mariano Rosales, destacó el valor estratégico de este importante despliegue municipal, explicando que la comuna instaló una amplia área exclusiva destinada a las colectividades que residen en la ciudad capitalina.

En este paseo cultural, las familias inmigrantes cuentan con la oportunidad de mostrar al público sus tradiciones y ofrecer los platos gastronómicos típicos autóctonos de cada uno de sus países de origen, consolidando una propuesta multicultural de gran atractivo para los visitantes.

Además de la variada oferta gastronómica y artística, el municipio incorporó un servicio clave de atención rápida pensado especialmente para la comodidad de los turistas locales y nacionales.

Al respecto, Rosales detalló que todos aquellos visitantes que sufran el inconveniente de extraviar o perder su carnet de conducir durante su estadía en la provincia pueden acercarse directamente al stand del Centro de Emisión de Licencias que opera dentro del predio, donde se les gestionará y reimprimirá la documentación en el acto para que puedan retornar a sus ciudades de origen sin ningún tipo de contratiempo legal o de tránsito.

De igual modo, la propuesta comunal alberga a más de 100 pequeños productores y artesanos locales dentro del denominado «Espacio Capital», un logro que el funcionario atribuyó al esfuerzo coordinado de las distintas áreas de la gestión comunal para dar visibilidad y dinamismo a la economía social catamarqueña.

Como una de las grandes novedades de esta edición, la administración municipal sumó el canal «Ciudad Streaming», un espacio interactivo de transmisión en vivo diseñado para conectar a la juventud y al público en general con las diversas actividades de la fiesta.

En relación con los objetivos generales del operativo, Rosales concluyó enfatizando que el fin último de todo este trabajo en equipo es lograr que a los emprendedores ubicados tanto en el sector municipal como en todo el Predio Ferial les vaya de manera excelente y puedan comercializar la totalidad de sus productos.

Con la consolidación de estas acciones de contención, infraestructura y promoción cultural, la gestión que encabeza el intendente Gustavo Saadi apuesta, una vez más, al desarrollo económico regional y la valorización de la identidad local, garantizando un punto de encuentro accesible y de calidad para vecinos y turistas durante toda la festividad de julio.

