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Miles de hinchas acompañaron a la Selección en el Obelisco pese a la derrota ante España

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El Obelisco volvió a ser este domingo el principal punto de encuentro de los hinchas argentinos. Pero, a diferencia de otras noches mundialistas, la convocatoria estuvo atravesada por la tristeza. Miles de personas se reunieron en el centro porteño para acompañar a la Selección después de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026.

Reconocimiento en el Obelisco.

La concentración comenzó varias horas antes del inicio del partido y continuó una vez consumada la caída en el segundo tiempo suplementario. En lugar de los festejos que habían acompañado las victorias durante el torneo, predominó un clima de reconocimiento hacia un equipo que estuvo a un paso de retener el título obtenido en Qatar 2022.

Un reconocimiento al recorrido del equipo

Con camisetas, banderas y bombos, los hinchas entonaron canciones de apoyo y destacaron el desempeño del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que alcanzó su segunda final mundialista consecutiva después de eliminar a Inglaterra en las semifinales.

Los hinchas se conmovieron.

Entre los cánticos también hubo lugar para homenajear a Lionel Messi, quien disputó el último Mundial de su carrera. Muchos simpatizantes lo despidieron con aplausos y mensajes de agradecimiento por el ciclo que llevó a la Selección a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar, además de volver a disputar una final cuatro años más tarde.

Despidieron a Lionel Messi en su último Mundial.

La imagen del Obelisco colmado volvió a convertirse en una de las postales de la jornada. Esta vez no para celebrar un título, sino para expresar el respaldo a un plantel que, pese a la derrota, volvió a colocar a la Argentina entre las dos mejores selecciones del mundo.

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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