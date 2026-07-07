La situación del empleo en Catamarca vuelve a quedar bajo análisis luego de que se conocieran nuevos despidos en la industria textil de Recreo, donde ocho trabajadores de la fábrica Tejica fueron notificados de su desvinculación. El caso generó preocupación sindical y reabrió el debate sobre las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos del interior provincial.

Desde el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva) cuestionaron la decisión empresarial y anticiparon que llevarán el reclamo a la Justicia. Según explicaron desde la organización gremial, los despidos fueron aplicados bajo una modalidad que consideran irregular y alcanzaron tanto a trabajadores con mayor antigüedad como a empleados más recientes.

Empleo en Catamarca: preocupación por despidos y el futuro de la industria textil

El conflicto vuelve a poner en discusión las políticas destinadas a sostener el empleo en Catamarca, especialmente en localidades del interior donde cada puesto de trabajo representa un impacto directo en las familias. La situación expone un escenario complejo para una actividad que ya venía atravesando problemas vinculados a pagos demorados y reducción de personal.

La secretaria adjunta del gremio, María Villafañe, explicó que la firma notificó la salida de ocho empleados y cuestionó los mecanismos utilizados. Además, señaló que los trabajadores habían protagonizado reclamos anteriores relacionados con atrasos salariales, reflejando un conflicto que se profundizó con el paso de los meses.

El caso genera nuevos interrogantes sobre el acompañamiento a los sectores productivos y la capacidad de respuesta frente a la pérdida de fuentes laborales. Mientras desde distintos ámbitos se habla de crecimiento y desarrollo económico, trabajadores del sector textil advierten sobre una realidad marcada por la incertidumbre y la necesidad de soluciones concretas.

La problemática también alcanza a otras firmas del rubro, donde representantes sindicales manifestaron preocupación por las condiciones laborales y la continuidad de los puestos de trabajo. En ese contexto, los reclamos apuntan a evitar que la crisis industrial termine afectando principalmente a los empleados.

El panorama abre un debate más amplio sobre el futuro del empleo en Catamarca y las herramientas disponibles para proteger la producción local. La pérdida de trabajadores en una fábrica del interior vuelve a instalar preguntas sobre qué medidas pueden aplicarse para acompañar a quienes dependen de estas actividades.

Con despidos confirmados, reclamos sindicales y familias afectadas, la crisis textil se transforma en un nuevo llamado de atención. El desafío para los sectores responsables será encontrar respuestas que permitan sostener fuentes laborales y evitar que más trabajadores queden expuestos a un escenario económico cada vez más difícil.

Fuente: El Aconquija