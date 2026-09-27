El desplome de la actividad a nivel país proyecta un impacto severo sobre la recesión en Catamarca. Según el INDEC, el Estimador Mensual cayó 2,9% en julio y sumó una baja interanual del 1,4%, datos que se acoplan al retroceso trimestral del 0,6% del Producto Interno Bruto y anticipan un panorama complejo para el comercio y los puestos de trabajo en el territorio provincial.

La desaceleración encuentra respaldo en mediciones de la Universidad Torcuato Di Tella, que estimó en 82% la probabilidad de una recesión generalizada en el próximo semestre. El freno productivo golpea de lleno al sector manufacturero, cuya caída interanual del 5% y un uso de capacidad instalada de apenas el 58,2% afectan con fuerza a ramas como la metalmecánica y a talleres proveedores locales.

A este parate productivo se añade la retracción en el consumo masivo, reflejada en una baja del 2,1% en supermercados. Con remuneraciones que crecieron un 28,8% interanual frente a una inflación del 33,8%, la pérdida del poder adquisitivo debilita las ventas minoristas en el Valle Central y restringe el presupuesto de los hogares a bienes indispensables.

El deterioro del ingreso profundizó la morosidad familiar, que trepó al 12,9% en el sistema bancario, mientras la desocupación alcanzó el 7,9% al cierre del segundo trimestre. Pese a que Nación relativiza el retroceso ponderando el acumulado positivo, la caída de los créditos al consumo frena cualquier repunte a corto plazo en los pequeños negocios de barrio.

Desamparo comercial y fundados reparos hacia Raúl Jalil

El enfriamiento de las ventas reactivó los cuestionamientos dirigidos hacia Raúl Jalil. Diversos sectores comerciales y pymes fustigan que la administración provincial carezca de un esquema de auxilio financiero efectivo para sostener el mercado interno, limitando sus medidas a anuncios aislados que no logran dinamizar los mostradores ni evitar la reducción de turnos laborales.

A este déficit de respuestas se suma la contradicción entre el discurso de solidez fiscal y la pérdida salarial que sufren los empleados públicos catamarqueños. Dirigentes gremiales denuncian que los aumentos por debajo de los precios licuan la capacidad de compra de las familias, reduciendo el flujo de dinero circulante que tradicionalmente sostiene la actividad económica en los municipios del interior.

Las cifras oficiales ratifican un enfriamiento productivo que acentúa la recesión en Catamarca. Con deudas familiares en alza, menor movimiento en las calles comerciales y un consumo en retroceso constante, los sectores productivos y mercantiles exigen medidas inmediatas de estímulo para contener la pérdida de empleo e ingresos en toda la provincia.

Fuente: El Aconquija