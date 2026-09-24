El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, junto al gobernador de la provincia, Raúl Jalil, encabezó el acto inaugural de la tercera edición de la Nodo Tech Week 2026, el encuentro de tecnología e innovación más convocante del noroeste argentino, que reúne en la ciudad a profesionales, docentes, investigadores, estudiantes y representantes de los sectores productivo y tecnológico.

La iniciativa, que ya registra un récord de más de 2000 inscriptos, se desarrolla en articulación con la Semana de la Innovación, la Ciencia y la Tecnología, marco en el cual tienen lugar el 8.º Congreso Argentino de Ingeniería (CADI) y el 14.º Congreso Argentino de Enseñanza de la Ingeniería (CAEDI) junto a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería (CONFEDI).

Dada su trascendencia estratégica, el encuentro fue declarado de interés parlamentario por el Concejo Deliberante capitalino, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Catamarca.

Durante la ceremonia, el intendente celebró la conmemoración del tercer aniversario de la puesta en marcha del Nodo Tecnológico, destacando: «Nuestro propósito no era únicamente contar con un edificio moderno, sino consolidar un ámbito de oportunidades reales para que los jóvenes, niños, emprendedores y empresas puedan capacitarse e incorporar herramientas de vanguardia. Tenemos la convicción de que la tecnología carece de sentido si no está orientada a mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad; por eso promovemos el acceso público y gratuito a la robótica, la programación y la inteligencia artificial, demostrando que Catamarca avanza decididamente hacia la innovación para construir un futuro mejor».

Por su parte, el gobernador remarcó: «Este centro tecnológico, que proyectamos y soñamos junto a Gustavo, es un espacio del cual la comunidad se apropió y que refleja los desafíos de la nueva era geoeconómica mundial. Atravesamos transformaciones culturales profundas y cambios vertiginosos impulsados por la inteligencia artificial; debatir estas problemáticas entre ingenieros, universidades, el Estado y las cámaras productivas y mineras nos permite interpretar los nuevos paradigmas globales y generar oportunidades concretas para el crecimiento de Catamarca».

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; el presidente del Concejo Deliberante de la Capital, Francisco Sosa; autoridades del rectorado y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la UNCA; funcionarios de organismos nacionales; representantes del sector minero y legisladores provinciales.

A lo largo de tres jornadas, la Nodo Tech Week desplegará exposiciones magistrales a cargo de especialistas del Conicet, fundadores de startups y referentes internacionales en comercio exterior, complementadas con talleres vespertinos sobre herramientas de inteligencia artificial y desarrollo digital, ratificando la Capital como el polo tecnológico y emprendedor de la región.