El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, encabezó una reunión con vecinos autoconvocados de Malli, en Andalgalá, a raíz del conflicto que se había generado en las últimas semanas por la obra de red cloacal. Tras el diálogo, se llegó a un acuerdo que permitió liberar la protesta y el corte que se venía realizando.

El ministro ratificó el compromiso del Gobierno provincial de dar continuidad a la obra y de garantizar su financiamiento. Los vecinos, por su parte, acordaron levantar la medida de fuerza. Como resultado, el próximo lunes la empresa retomará los trabajos.

Natella estuvo acompañado por el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba; el secretario de Gobierno, Leandro Quiroga Barros; el concejal Álvaro Massa; el gerente de red de cloacas de Aguas de Catamarca, Marcelo Mari, y representantes de la empresa encargada de la obra.

Sobre la obra

El proyecto consiste en la instalación de red cloacal y beneficiará a más de 200 conexiones domiciliarias, con 3.200 metros de cañería instalados. Con esta intervención, Andalgalá avanza hacia una cobertura cercana al 80% de las viviendas con servicio de cloacas, una mejora directa en la salud y la calidad de vida de los vecinos.

Desde el Gobierno provincial destacaron que el diálogo y la búsqueda de consensos permitieron resolver la situación y garantizar la continuidad de una obra clave para la comunidad.