La medida se adopta ante el pronóstico de vientos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en los niveles más altos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por Viento para distintos sectores de la provincia de Catamarca, que durante este jueves 8 de octubre se verán afectados por vientos del sector oeste de distinta intensidad.

La alerta alcanza a los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se esperan vientos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Estas condiciones pueden generar reducción de visibilidad, viento blanco y/o ventisca.

Inhabilitación preventiva en el Balcón del Pissis

En este contexto, y como medida preventiva para preservar la seguridad de quienes transitan por la zona cordillerana, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos dispuso la inhabilitación de los accesos al Balcón del Pissis mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

La medida está dirigida a turistas, operadores turísticos y demás visitantes, a quienes se solicita no ingresar al sector durante la vigencia de la inhabilitación, debido a que las condiciones de viento, reducción de visibilidad y posibles episodios de viento blanco o ventisca pueden dificultar la circulación y comprometer la seguridad.

Protección Civil recomienda:

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
  • Contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentación y teléfono.

Líneas de emergencia

  • 911 – SAE / Policía
  • 103 – Protección Civil
  • 3834-090909 – WhatsApp Protección Civil
  • 100 – Bomberos
  • 107 – SAME

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Anabela Soria, Periodista, nacida en Frias, Santiago del Estero el 15 de abril de 1974, comenzó sus estudios de Licenciatura en Periodismo y Comunicación, en la Universidad Nacional Córdoba en 1989 hasta su titulación en 1994, cuando comenzo a producir radio en la Localidad de Villa Carlos Paz y luego en Rio IV, posteriormente comenzó como correctora de medios gráficos y digitales a día de a fecha, actualmente radicada en Catamarca.
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