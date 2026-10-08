La medida se adopta ante el pronóstico de vientos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en los niveles más altos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta Amarilla por Viento para distintos sectores de la provincia de Catamarca, que durante este jueves 8 de octubre se verán afectados por vientos del sector oeste de distinta intensidad.

La alerta alcanza a los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, donde se esperan vientos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos. Estas condiciones pueden generar reducción de visibilidad, viento blanco y/o ventisca.

Inhabilitación preventiva en el Balcón del Pissis

En este contexto, y como medida preventiva para preservar la seguridad de quienes transitan por la zona cordillerana, la Dirección Provincial de Protección Civil y Gestión de Riesgos dispuso la inhabilitación de los accesos al Balcón del Pissis mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.

La medida está dirigida a turistas, operadores turísticos y demás visitantes, a quienes se solicita no ingresar al sector durante la vigencia de la inhabilitación, debido a que las condiciones de viento, reducción de visibilidad y posibles episodios de viento blanco o ventisca pueden dificultar la circulación y comprometer la seguridad.

Protección Civil recomienda:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar elementos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Contar con una mochila de emergencia con linterna, radio, documentación y teléfono.

Líneas de emergencia