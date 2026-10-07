Comenzaron los trabajos de una obra estratégica gestionada por la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, destinada a mejorar el abastecimiento eléctrico y las condiciones de vida de las familias del distrito.

El lunes 5 de octubre se dio inicio formal a la Obra de Electrificación de Ciénaga Redonda, una intervención de significativa importancia para la comunidad y que representa un nuevo avance en materia de infraestructura y servicios esenciales para el Departamento Antofagasta de la Sierra.

La jornada contó con la participación de integrantes del Gabinete Municipal, representantes de Rio Tinto, de la empresa Electro Civil —adjudicada para la ejecución de la obra— e integrantes del distrito de Ciénaga Redonda, quienes acompañaron el comienzo de los trabajos y recorrieron el sector donde se desarrollará la intervención.

Durante la jornada se llevaron adelante las primeras reuniones operativas, tareas de replanteo y descarga de materiales, dando comienzo efectivo al cronograma previsto para la ejecución de la obra.

La concreción de este proyecto es resultado de las gestiones impulsadas por la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, que promovió y sostuvo las instancias de articulación necesarias para transformar una necesidad histórica de la comunidad de Ciénaga Redonda en una obra concreta. En ese marco, el Municipio impulsó las acciones institucionales necesarias para avanzar en una solución destinada a mejorar la infraestructura eléctrica y la calidad de vida de los habitantes del distrito.

La obra se desarrolla en el marco del Convenio de Donación “Obra de Electrificación de Ciénaga Redonda”, celebrado entre la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra y Minera del Altiplano S.A., subsidiaria de Rio Tinto. El proyecto contempla la instalación de un sistema de generación eléctrica y la construcción de una red de distribución de baja tensión, junto con la provisión del equipamiento y los componentes necesarios para su funcionamiento.

La iniciativa responde a una demanda sostenida de los habitantes de Ciénaga Redonda, vinculada con la necesidad de contar con mejores condiciones de abastecimiento eléctrico, planteada en distintas instancias de diálogo y participación comunitaria.

El inicio de los trabajos representa un nuevo resultado de la gestión municipal orientada a llevar infraestructura y servicios esenciales a las distintas comunidades del Departamento, mediante la identificación de necesidades, la formulación de iniciativas y la articulación con actores privados para alcanzar soluciones concretas.

Desde la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra se reafirmó el compromiso de continuar gestionando obras que den respuestas efectivas a las necesidades de las comunidades, fortaleciendo el desarrollo territorial y generando mejores condiciones de vida para los vecinos de todo el Departamento.