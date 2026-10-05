El procedimiento se realizó en distintos puntos de la ciudad y contó con la participación de unidades policiales, Seguridad Vial, drones, Inteligencia Criminal y personal de Tránsito Municipal.

Durante la noche del pasado domingo, la Policía de la Provincia llevó a cabo un operativo en distintos sectores de la Capital, que finalizó con el secuestro de 40 motocicletas y un automóvil por infracciones a las normas de tránsito.

El procedimiento, se desarrolló siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Seguridad y la Jefatura de Policía, y contó con la participación de efectivos de la División de Unidades de Apoyo (DUA), Direcciones de Unidades Especiales (DUE), y Seguridad Vial, División Drones y Dirección de Inteligencia Criminal, en articulación con personal de Tránsito de la Municipalidad de la Capital.

Durante una primera intervención, los efectivos controlaron un grupo de motociclistas que se encontraban concentrados en el Parque de los Niños. Allí, fueron secuestradas, por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, 27 motocicletas de distintas marcas y cilindradas y un automóvil. Luego, los vehículos fueron trasladados al Corralón Municipal.

En el mismo lugar, se detectó una motocicleta Honda Tornado XR 250 cc., de color negro y sin dominio colocado, que registraba un pedido de secuestro judicial. El rodado estaba abandonado en el lugar y, al no poder individualizarse a su conductor, fue trasladado a la Comisaría Seccional Tercera para las actuaciones correspondientes.

Posteriormente, los controles se extendieron a distintos puntos fijos y móviles, entre ellos el sector del Dique El Jumeal, donde se secuestraron otras 13 motocicletas por infracciones a la Ley Nacional.

Finalmente, el operativo finalizó en horas de la madrugada, con un total de 40 motocicletas y un automóvil secuestrados, sin personas privadas de la libertad ni registros de incidentes.