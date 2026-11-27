Con la entrega de certificados realizada este jueves, finalizó el ciclo 2026 del programa que acompañó a 36 niños y niñas de entre 0 y 5 años del departamento.

El Municipio de Fray Mamerto Esquiú, en el marco del convenio con la Fundación Navarro Viola, llevó adelante la entrega de certificados de finalización del Programa Primera Infancia Primero (PIP), una iniciativa destinada a promover el desarrollo integral de los niños y niñas durante sus primeros años de vida.

El programa alcanzó a 27 familias del departamento y a 36 niños y niñas de entre 0 y 5 años, fortaleciendo los vínculos intrafamiliares y brindando herramientas a madres, padres y cuidadores para acompañarlos en la hermosa tarea de criar, cuidar y educar.

Para su implementación, el programa contó con facilitadoras, todas ellas trabajadoras municipales, que recibieron capacitación específica para brindar un acompañamiento integral a las familias, promoviendo una crianza amorosa y respetuosa, el fortalecimiento de los vínculos afectivos y el desarrollo infantil.

Durante el acto de entrega de certificados estuvo presente la intendenta Alejandra Benavidez, quien expresó su agradecimiento a las familias que abrieron las puertas de sus hogares al programa, permitiendo compartir experiencias y aprendizajes en torno a la crianza de sus hijos e hijas.

Asimismo, destacó y agradeció el compromiso de las facilitadoras, trabajadoras municipales que asumieron el desafío de capacitarse para llevar adelante esta importante tarea. Finalmente, la jefa comunal agradeció a la Fundación Navarro Viola por la confianza depositada en el Municipio y por continuar apostando, desde hace años, al trabajo articulado que permite dar continuidad al programa en el departamento.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el testimonio de Belén Maldonado, mamá de uno de los pequeños participantes del PIP, quien valoró el acompañamiento recibido durante el programa.

“Gracias por este acompañamiento, porque uno no nace sabiendo ser mamá”, expresó Belén, quien también destacó la predisposición de las facilitadoras y las enriquecedoras propuestas del programa, que fomentan desde temprana edad el amor y el respeto por los libros, así como el aprendizaje a través de juegos que estimulan el desarrollo infantil.

También hizo uso de la palabra la secretaria de Desarrollo Social, Ivana Díaz, quien resaltó el gran trabajo realizado por las trabajadoras municipales, destacando su compromiso con la formación y el perfeccionamiento, así como la dedicación con la que acompañaron a cada una de las familias.

La entrega de certificados marcó el cierre de una etapa de aprendizaje, compromiso y crecimiento compartido, en la que las familias fueron las principales protagonistas.