A través del Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, junto a la Universidad Siglo 21, abrimos las inscripciones a Catamarca Potencia Talento, una propuesta del programa AURA para que más catamarqueños puedan formarse en áreas vinculadas al futuro del trabajo.

💻 Inteligencia artificial, programación, marketing, ciberseguridad, e-commerce y finanzas. Estudiá en modalidad virtual desde cualquier parte de la provincia, con tutorías y acompañamiento para avanzar en tu formación.

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campusdeentrenamientolaboral.catamarca.gob.ar