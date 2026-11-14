Todas las áreas municipales se encuentran trabajando desde las primeras horas de la madrugada, para brindar asistencia, limpiar calles y enfrentar los efectos del temporal, un fenómeno de magnitud extraordinaria que afectó gran parte de la provincia.

Durante la madrugada de hoy se registraron lluvias intensas con ráfagas fuertes y actividad eléctrica en la ciudad, en el marco de una alerta amarilla por tormentas.

Las estaciones de la Red de Estaciones Meteorológicas Municipal (REMM) registraron niveles inusuales de precipitaciones, que alcanzaron 89,89 milímetros de agua en Pueblo Perdido, 72,9 mm en Parque Adán Quiroga, 59,69 mm en SEPAVE Norte, 55,6 mm en Valle Chico y 39,6 mm en el Kilómetro 22 de El Tala.

El promedio de precipitaciones para todo el mes de noviembre es de 42 mm: en una sola noche, 4 de las 5 estaciones lo superaron. Se trató de un evento excepcional, con volúmenes muy superiores a lo habitual en tan poco tiempo.

Además, la REMM registró una ráfaga máxima de viento de 88,2 km/h.

Se trata de valores extraordinarios, a los cuales se llegó por distintos factores climáticos, entre ellos el Niño.

Ante este fenómeno, se replicaron las alertas en la comunidad y una vez que comenzó el temporal se fue monitoreando y midiendo la tormenta.

Inmediatamente salieron cuadrillas a la calle para evaluar los daños y comenzar a trabajar en la limpieza y despeje de calles y espacios públicos ante árboles caídos, ramas, etc; tarea que se complementa con señalización y restricción de zonas por seguridad.

Mientras los trabajadores permanecen en las calles, sigue activa la guardia 147 recibiendo avisos por árboles o ramas caídas.

En las próximas horas se irá normalizando todo incluida la limpieza del espacio público.

Se trabaja también en algunos problemas de infraestructura que se presentaron, pero que son puntuales y aislados.

Cómo colaborar

Como es posible que esta clase de fenómenos se repitan, los vecinos pueden colaborar en la temporada de lluvias mediante acciones preventivas sencillas en sus hogares y el espacio compartido para evitar anegamientos y proteger a la comunidad:

Cuidado de la vivienda y la vía pública

* Limpiar canaletas, techos y desagües: Mantener los conductos libres de hojas, ramas y tierra para asegurar el buen escurrimiento del agua.

* No arrojar basura en canales ni dejarlas en esquinas, calles, o veredas.

* Revisar rejillas y sumideros cercanos: Despejar de forma segura las hojas o pequeños residuos que tapen las alcantarillas de la vereda.

* Si un sumidero está obstruido por materiales pesados o de forma permanente, avisar a los canales oficiales del municipio.

Residuos y otros materiales

* Manejo responsable de la basura: Respetar los días y horarios de recolección.

* No sacar los residuos a la calle si está lloviendo o hay alerta meteorológica, ya que el agua puede arrastrarlos y tapar los drenajes.

* Asegurar objetos sueltos: Guardar o sujetar macetas, sillas, muebles de jardín, juguetes, chapas o herramientas en patios y balcones para evitar que el viento o el agua los arrastren.

* Cubrir materiales de construcción: Si hay una obra en la propiedad, tapar con lonas los montículos de tierra, arena o ladrillos para que no se filtren en las alcantarillas.

Convivencia y prevención

* Evitar obstruir accesos y cocheras: No estacionar vehículos sobre sumideros o sectores de desagüe natural.

* Mantenerse informados: Seguir los avisos y recomendaciones de los organismos oficiales, de Defensa Civil y canales de la municipalidad.

* Organización barrial: Avisar a vecinos mayores o en situación de vulnerabilidad, y reportar puntos críticos o zonas de acumulación de agua al municipio para coordinar asistencia.