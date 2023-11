Un hombre de 44 años perdió un ojo consecuencia de sufrir una violenta agresión

por otro sujeto con quien hasta momentos antes había estado ingiriendo bebidas

alcohólicas. La fiscal Antonella Kranevitter, quien investiga la sangrienta discusión,

imputará e indagará hoy al detenido -en principio- por el delito de lesiones graves.

Fuentes policiales y judiciales consultadas por este diario informaron que el lunes,

cerca de las 21.00, la calle Río Salado entre calles Junín y Ayacucho, en el sur de

la ciudad, fue escenario de una violenta y sangrienta pelea.

Al lugar llegaron los efectivos de la Comisaría Segunda, quienes encontraron con

el rostro ensangrentado a Oscar Eduardo Astrada, de 44 años para quien

solicitaron inmediatamente la presencia del personal del SAME, ya que a simple

vista se podía advertir que le faltaba el óvulo ocular izquierdo.

Mientras aguardaban el arribo de la unidad de salud y le brindaban a la víctima la

contención necesaria, Astrada les comentó que hasta momentos antes había

estado ingiriendo bebidas alcohólicas junto a un amigo, al que identificó como

Alejandro Moreno, alias “Papelito”. El porqué del enojo no trascendió, pero se inició

entre ellos una discusión que el ahora detenido Moreno terminó cuando, previo a

romper una botella de vidrio contra el suelo, lo agredió en el rostro ocasionándole

la gravísima lesión en el ojo izquierdo, para luego darse a la fuga.

Asistido por el personal médico del SAME, Astrada fue trasladado de urgencias al

Hospital San Juan Bautista, donde luego de recibir los primeros auxilios en el

sector de emergencias fue internado en la sala de cuidados intermedios.

Un vecino de la zona habría sido testigo ocasional de la discusión que terminó con

un amigo internado y otro fugado de la policía.

Como antes de ser trasladado al hospital la víctima identificó ante los

investigadores a su agresor y también el testigo brindó datos sobre la vestimenta

del mismo, desde el SAE 911 se alertó a todas las patrullas para la ubicación y

arresto del sindicado.

En paralelo a la búsqueda, personal de la Unidad Judicial se constituyó en el lugar

el hecho y conjuntamente con los peritos trabajaron bajo las directivas de la

Fiscalía en turno, a cargo de Antonella Kranevitter. Lograron secuestrar de la

escena el pedazo de botella con el que habría agredido Moreno a Astrada,

provocándole una lesión que le costó el ojo izquierdo.

Detención

En tanto, en horas de la madrugada de ayer, los efectivos policiales lograron dar

con el agresor en la zona norte de la Capital.

Según informaron voceros de la causa, Alejandro Moreno fue divisado por los

investigadores cuando deambulaba en la vía pública, por lo que tras ser

aprehendido fue trasladado a la Comisaría de Banda de Varela, donde quedó

alojado a disposición de la Justicia.

Mientras a media mañana de ayer la víctima, Oscar Astrada, era evaluado para ser

sometido a una operación quirúrgica en el ojo lesionado, la fiscal resolvió en

principio imputar del delito de lesiones graves -por el momento- a Moreno, a quien

indagara mañana en la Fiscalía General.