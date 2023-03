Ivana Ferreyra juró y se sumó al Concejo Deliberante de Icaño

Pasaron dos años de una lucha que se dio, no solo en el Concejo Deliberante

(CD) de Icaño (La Paz), sino que también en el ámbito de la Justicia, siendo esta

última la que emitió un fallo en el cual ordenaba que la concejala electa en el año

2021 asumiera su banca, la cual le era negada dado que había una supuesta

incompatibilidad por ser vicedirectora.

La lucha de Ivana Ferreyra a lo largo de este tiempo fue sumando voces, entre

ellas de mujeres legisladoras municipales, provinciales y nacionales que

mostraban la violencia política que se ejercía por quien había ganado su lugar en

el CD de Icaño.

La pelea por su banca tuvo un desenlace más que satisfactorio, dado que, en la

sesión ordinaria realizada en la jornada de ayer, presidida por Ariel Alderete, el

primer tratado por miembros del CD fue la nota ingresada y que era remitida por la

Corte de Justicia de Catamarca en la cual se disponía la incorporación de Ferreyra

como edil.

Tratada esta nota, el presidente del cuerpo legislativo convocó a Ferreyra a que se

presente para inmediatamente tomarle el juramento de Ley por el cual fue

designada como edil ante los aplausos, gritos de los presentes y el canto de la

marcha peronista.

En la asunción, la nueva edil estuvo acompañada por vecinos, vecinas, diputadas

provinciales y autoridades provinciales, entre ellas la presidenta de la Cámara de

Diputados, Cecilia Guerrero, y la secretaria de las Mujeres, Género y Diversidad,

Ivana Ibáñez.

Luego, Ferreyra se ubicó en el espacio que supo utilizar Esteban Mayorga dentro

del recinto, previo a recibir el saludo por parte de sus pares. Ya en su banca, la edil

se dirigió a los presentes agradeciendo a quienes la acompañaron y que “nunca

me han dejado sola desde que se conoció este caso de injusticia y vulnerando

todos los derechos”.

Asimismo, hizo extensivo el agradecimiento para los legisladores, tanto del Frente

de Todos como de la oposición. “Este es un claro ejemplo de que nosotras, las

mujeres, tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Cuando uno está

de lado de la ley, nada nos puede impedir que ejerzamos más cargos políticos en

cuestiones de democracia”, dijo.

Al mismo tiempo, remarcó que se incorporó para cumplir desde su banca, para

luego precisar que es una militante y que nunca tuvo un “padrino político”, por lo

que su elección la ganó trabajando y caminando pidiendo el voto.

“Llegué adonde estoy gracias a mi esfuerzo, gracias a mi familia y gracias a todas

las mujeres que forman parte de este apoyo al derecho de nosotras como mujeres.

Estoy dispuesta a trabajar por el bien de todo mi pueblo, de toda la jurisdicción, no

solo de Icaño, sino que también de San Antonio”, enfatizó ante el aplauso de los

presentes.

Luego, ya dirigiéndose a sus pares, Ferreyra expresó que es un desafío lo que le

toca empezar y que se pondrá en funcionamiento el CD como corresponde, con

las puertas abiertas de lunes a viernes y no que abra cuando hay sesiones,

considerando que un CD debe funcionar como una institución democrática.

Primera moción

Ya ejerciendo su rol de concejala, Ferreyra mocionó para que se lleve a cabo la

sesión preparatoria a los fines de que se elijan las autoridades del CD, pero esta

moción tuvo como respuesta por parte de Alderete que no podía ser, dado que en

septiembre del año 2021 se aprobó una modificación del reglamento interno

respecto a la duración del mandato de las autoridades legislativas municipales, la

cual pasó a ser de dos años.