Jalil se reunió con Fernández, y Saadi volvió a marcar distancia

En declaraciones a Radio Ancasti, el Gobernador fue consultado por la fecha de las elecciones, aunque no dio una definición contundente. “Nosotros somos parte de un gobierno nacional que nos ayudó mucho y no podemos estar ajenos a las decisiones políticas que se tomen”, expresó.

En este aspecto, Saadi dijo que desconocía los motivos del viaje de Jalil a Buenos Aires. «A mí no me consultaron absolutamente nada. Es público lo que pienso. Creo que más adelante, cuando no se esté en un proceso eleccionario debe darse un debate profundo del sistema electoral que queremos en la provincia. Yo no soy muy partidario de la simultaneidad de las elecciones. Hay una doctrina muy fuerte e incluso en la última reforma de la Constitución de Córdoba hubo un debate fuerte. Por eso Córdoba nunca va de manera simultánea con la Nación», ratificó.

«Creemos que el electorado debe tener muy claro lo que vota. Entonces, cuando va una formula nacional, una fórmula provincial y municipal, un poco se distorsiona cuáles son los proyectos sobre los que está por decidir la ciudadanía.

Muchas veces cuando hay simultaneidad de elecciones, la cuestión nacional acapara absolutamente todo y queda diluido lo local que creo que puede ser más importante para el vecino.

Ésta es mi opinión pero creo que se puede debatirlas sin ningún tipo de especulación ni interés electoral», sostuvo.

Por otra parte, ratificó que ante la falta de certeza electoral no puede definir si habrá elecciones municipales por separado.

«También lo dije públicamente porque pasa en la oposición y en el oficialismo. Nos llenamos la boca de federalismo, pero parece que hay que ir a pedir permiso a Nación cuando vamos a hacer una elección. Lo decidamos los catamarqueños, eso es lo más importante», cerró.

Reunión con Fernández

Según informaron medios nacionales, el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el gobernador Raúl Jalil en la quinta Presidencial de Olivos se enmarca tras el pedido de préstamo que protagonizó el Gobierno junto a los gobernadores del Norte Grande al Banco Mundial por 30 mil millones de dólares a financiarse en 15 años para el desarrollo de obras en la zona.

Desde el Gobierno de la provincia evitaron confirmar si se dialogó sobre la fecha de las elecciones.

El temario entre el mandatario provincial y Fernández giró en torno al crecimiento del Norte Grande y la planificación del desarrollo de la explotación del litio. Así lo reveló el Presidente a través de una publicación en sus redes sociales.

«Me reuní con el gobernador Raúl Jalil y dialogamos sobre las obras en marcha y proyectadas en Catamarca. Debemos planificar la explotación del litio y continuar con el crecimiento del Norte Grande. Estamos trabajando para desarrollar una verdadera Argentina federal», expresó.

Tras la reunión de Gabinete de hoy, el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, habló de los avances en las gestiones con el Banco Mundial que lleva adelante el Gobierno junto a los gobernadores. «Les hemos presentado un trabajo que denominamos ‘Aportes para un plan de desarrollo federal’, con las obras de infraestructura necesaria para poder aumentar la producción y generar empleo en cada una de las provincias», afirmó en conferencia de prensa.

Además, reveló: «Tuvimos una excelente reunión donde el vicepresidente del Banco Mundial dio indicios de que aceptarán este plan estratégico, con un financiamiento de 30.000 millones de dólares a financiarse en 15 años para todas las obras del Norte argentino y somos muy optimistas».

El Gobernador, por su parte, añadió que se invitó a Fernández para el 20 de diciembre para la inauguración de la primera Casa Activa del país, un espacio con equipamiento común que brindará soluciones habitacionales a las y los adultos mayores, quienes también podrán realizar actividades recreativas, educativas y deportivas.

Energías renovables

El gobernador Raúl Jalil se reunió con los gobernadores Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Sáenz (Salta) y con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para el desarrollo de energías renovables