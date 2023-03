El gobernador Raúl Jalil, junto a los miembros de la Corte de Justicia, dejaron

habilitadas las nuevas oficinas de la fiscalía General y de las fiscalías de

Instrucciones Penales, ubicadas en Avenida Virgen del Valle y General Roca.

De la inauguración, participaron el vicegobernador Rubén Dusso, el ministro de

Gobierno y Justicia, Juan Cruz Miranda, los integrantes del máximo órgano de

justicia encabezado por su presidenta, Fernanda Rosales y los ministros decanos

Fabiana Gómez, Rita Saldaño, Raúl Cippitelli y Hernán Martel.

La presidenta de la Corte de Justicia, afirmó que: “Hoy es un día de mucha

satisfacción. Vamos a poner en funcionamiento la Fiscalía de Instrucción en el

nuevo edificio. Se trabajó fuertemente en esto y no lo podríamos haber hecho sin

la ayuda del Poder Ejecutivo. Un ambiente de trabajo mejor y una mayor

comodidad”.

Además, explicó que el edificio permitirá un funcionamiento espacioso, con

ambientes abiertos y una lógica de mayor transparencia. “El objetivo es facilitar y

hacer más ágil las investigaciones y brindar más comodidad a los ciudadanos”,

dijo.

Asimismo, detalló que sobre avenida Colón se acondicionará una Sala para

Juicios por Jurado y Cámaras en lo Criminal y de este modo se busca que los

debates orales sean públicos y que los medios puedan acceder más fácilmente a

su cobertura.

Rosales, también enfatizó en que el objetivo va en búsqueda de la modernización

de la infraestructura edilicia y el uso de la tecnología. “Tenemos que saber que

para modificar procesos es necesario dotarlos de infraestructura. Nuestra

población creció mucho más y la litigiosidad también. También esperamos el fuero

de Violencia de Género”, añadió.

Entre el personal que se trasladará al edificio se encuentran los 9 fiscales y sus 9

secretarios y 7 empleados por cada Fiscalía.

La máxima autoridad judicial en Catamarca, explicó que también funcionará en el

edificio el laboratorio forense y la parte de informática. “La estructura del poder

Judicial tiene un atraso bastante importante y sin la ayuda del Ejecutivo no se

podría haber realizado. Necesitamos revisar las cuestiones presupuestarias”

agregó.

Finalmente, Rosales, hizo hincapié en la necesidad de una reforma judicial: “Todos

los cambios y las mejoras en infraestructura, hacen a una mejor prestación del

servicio. Ahora no podemos pensar que solo eso va a mejorar la celeridad de la

justicia, hay cuestiones mucho más profundas que tenemos que diagnosticar,

discutir y poner manos a la obra y ejecutar esas soluciones”.