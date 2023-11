La Provincia deposita sus expectativas de conseguir fondos para destinarlos a la

ejecución de obra pública durante el 2024 desde el sector minero, en principio, por

la producción de litio, insumo clave para la transición energética. Según

estimaciones “optimistas” del Gobierno, las cuales fueron incluidas dentro del

proyecto de presupuesto general, se prevé que ingresen en concepto de regalías

cerca de 14 mil millones de pesos durante el año que viene. Eso sí, desde el

Ministerio de Economía aclararon que en Catamarca solo una empresa se

encuentra produciendo litio y podría sumarse otra, aunque para el segundo

semestre del 2024 -es decir, entre julio y diciembre-.

De acuerdo a lo indicado dentro del proyecto enviado por el Gobierno con las

proyecciones de gastos y recursos para el ejercicio fiscal del venidero año, la

Provincia estima se recaudarían $13.963.096.953 de recursos en concepto de

Regalías Mineras. La ministra de Economía, Alejandra Nazareno, durante el

encuentro que mantuvo con la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, comentó

que el plan de obra prevé la creación de tres hospitales en el interior de la

provincia y señaló que el nosocomio en Belén es financiado con recursos mineros.

“Este año ya se licitó e incluso estuvimos pagando un anticipo de obra”, indicó.

Luego, la titular de la cartera económica abordó los fondos provenientes por las

regalías. En este sentido, explicó que “básicamente lo que hacemos es estimar”

los recursos puesto que “actualmente hay solo una empresa en etapa de

producción, que es Livent”. A la vez, Nazareno comentó a los legisladores que

desde el área técnica de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA) se

mantiene un contacto con la firma minera “para analizar y conocer cuánto estiman

ellos que será la producción del siguiente año, un cálculo del precio promedio y el

tipo de cambio que se establece en la Ley de presupuesto”.

“Así es como se llega al número que se incluye en el presupuesto de la provincia”

indicó para aclarar que, al ser una estimación, podría variar. “Puede ser mayor o

puede ser menor” dijo. Además, mencionó los valores que se tomaron para

calcular los fondos. Expresó que “la proyección de la empresa fue de 40 mil

dólares la tonelada, aunque en estos últimos meses bajó a u$s 25 mil la tonelada”

y remarcó que existen fluctuaciones en el precio del litio.

“Es muy variable, incluso hasta difícil de determinar, por eso que las proyecciones

sumadas a la producción para el 2024 es de u$s 30 mil la tonelada, aunque en la

actualidad está en u$s 27 mil”. “Estamos siendo bastante optimistas en cuanto a la

cifra de u$s 30 mil la tonelada durante todo el año” acotó. En tanto, la ministra

comentó que para el próximo año se prevé que entre en etapa de producción la

empresa minera Liex, aunque “está calculada para el segundo semestre”.