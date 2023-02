Las líneas “Leandro N. Alem” y “Radicalismo Territorial” se sumaron a los once

espacios, que ya estaban confirmados, para participar de las elecciones

partidarias de la Unión Cívica Radical el próximo 2 de abril. Según lo establecido

por la Junta Electoral, ayer vencieron los plazos de incorporación de la

documentación correspondiente y en unos días el órgano de control electoral,

resolverá si las trece líneas estarán correctamente habilitadas.

El espacio que lleva el nombre del fundador de la UCR, y que se sumó a último

momento, es presidido por la exdiputada provincial por la Capital, Paola Bazán,

quien en diálogo con El Esquiú.com expresó que viene trabajando hace mucho

tiempo con sus compañeros de la línea y que se presentarán en trece

departamentos de la provincia.

“Consideramos que no era oportuno crear una nueva línea para trabajar con la

gente, pero como el escenario político cambió decidimos agregar una más”

manifestó la exlegisladora y agregó: “Quienes conducen el partido han hecho uso

y abuso de la tecnología, para hacer política hay que tener contacto con la

gente…”.

En la declaración de principios fundantes de la línea “Leandro N. Alem”, explican:

“Buscamos un cambio radical en la manera de hacer política. Tenemos la

responsabilidad de constituirnos como una alternativa superadora que lleve a

regenerar el tejido social desde lo moral y ético hasta lo económico y social.

Necesitamos un partido que se proyecte con valores y principios que puedan ser

percibidos por la ciudadanía como un remedio, una salida a la nefasta realidad en

la que vivimos. Necesitamos un partido que promueva el bien común, el interés

por el prójimo, la honestidad, la solidaridad, la verdad, la justicia, la transparencia.

Un partido que haga política moral y éticamente aceptable.”

Además, en el documento presentado se comprometen a apoyar y fortalecer las

actividades llevadas a cabo por la Organización de Trabajadores Radicales que

puedan respaldar y apoyar a trabajadores radicales; fortalecer el acompañamiento

y crecimiento de los jóvenes radicales del interior de la provincia; y a apoyar

iniciativas llevadas a cabo por estas organizaciones internas que propicien la

participación activa y creciente de sus integrantes y de la sociedad toda en el afán

de consensuar políticas públicas dirigidas a responder a las necesidades y

problemáticas de los mismos.

Por otra parte, la corriente interna “Radicalismo Territorial” también se sumó a la

discusión en las últimas horas y será encabezada por la exintegrante de la “Línea

Celeste” Clara Oliva, quien, en Radio Valle Viejo, comentó los motivos de su

separación con el espacio que más autoridades tiene hoy en el partido y se

diferenció en sus formas de hacer política.

“La mayoría de los que constituimos esta nueva línea vienen de distintos sectores,

lo que nos une son las convicciones y las ganas de hacer política con la gente, de

ver y solucionar realmente las necesidades de la gente”, comentó Oliva.

Las once corrientes restantes son: “Celeste”, “Renovadores”, “Morada”, “FAPRA”,”

MIRA”, “CPR”, “Radicales en Acción”, “Raúl Alfonsín”, “Vanguardia”, “Evolución” y

“Causa Argentina”. Todas, buscarán consensuar de cara al 2 de marzo cuando

haya que presentar los candidatos.