Ayer inició una nueva semana de protestas por parte de alumnos, padres y

docentes de distintos establecimientos escolares de nuestra ciudad y del interior

reclamando por mejoras edilicias, agua potable y otros pedidos.

En ese sentido, padres y alumnos de la escuela de las Mil Viviendas N° 161 en

conjunto con la secundaria N° 6 “Juan Chelemin” reclamaron por mejoras edilicias.

También alumnos de la escuela N° 77 del sur de la Capital se manifestaron de

forma pacífica frente al establecimiento. Una de las docentes apuntó a Obras

Públicas por la falta de mantenimiento y trabajos que vienen pidiendo hace años.

Además, cortaron calle República y Alem alumnos de la escuela secundaria de

artes ESAE N ° 4 Juan Ponferrada pidiendo por agua potable y ventiladores ante

el intenso calor.

En el departamento Santa Rosa padres de alumnos de la escuela N° 483 de Los

Pocitos tomaron el establecimiento no permitieron el ingreso de docentes y

alumnos en reclamo por las malas condiciones edilicias.

La decisión fue tomada a raíz de que la intensa lluvia que azotó a la localidad el

pasado martes produjo la entrada de agua en todo el edificio, provocando además

fallas en el sistema eléctrico.

“Este es uno de los problemas que está presente en la escuela y tenemos un

listado largo, de los cuales necesitamos una solución para que los chicos puedan

volver a la escuela”, expresó a este medio una de las madres.

En cuanto al reclamo de la escuela secundaria de artes ESAE N ° 4 “Juan

Ponferrada”, Karina Tolosa preceptora de la institución, en diálogo con El Esquiú

Play comentó que “nosotros estamos pidiendo lo básico, no pedimos aire

acondicionado, estamos pidiendo agua potable, la única entrada de agua que

teníamos era agua de tanque, que nos dijeron que se estaría solucionado, pero

tenemos que salir a manifestarnos para que nos escuchen”.

“No tenemos ventiladores, la situación edilicia es deplorable y pedimos desde hace

bastante tiempo por eso, vinieron a pintar, pero el techo sigue lloviéndose. Los

chicos en los días de lluvia no pueden asistir porque por todas partes entra agua”,

afirmó.

Además, agregó que “la intención es no cortar las clases por eso pedimos por lo

edilicio, entonces nuestra modalidad de protesta es cortar un rato y volver al aula,

nuestra jornada dura hasta las 15.40 y es muchísimo tiempo para estar sin agua

potable, encima los chicos tienen que traer ellos si quieren comer algo”.

“Entonces queremos que resuelvan todos estos problemas, le pido a la ministra de

educación que tome cartas en el asunto, ella como abogada tiene que saber que

existen leyes por los derechos del niño y el derecho a un trabajo digno para

nosotros. Esto viene desde antes de la pandemia, vinieron y pintaron la cara de la

institución nada más, cuando hay muchas falencias, esto ya se hace insostenible”,

subrayó.

Por su parte, Karina docente de la secundaria N°6 Juan Chelemín ubicada en las

Mil Viviendas señaló que “procedimos a corta la calle Gobernador Correa y

avenida Misiones porque vamos a seguir en la lucha, nos mandaron ventiladores,

pero la escuela se llueve completamente y también nos dicen que nos van a dar

mobiliario nuevo cuestión que no entendemos porque hay problemas más

profundos que arreglar en el edificio”.

“La verdad que nos toman el pelo, pedimos que la ministra venga, pero parece que

no le da la cara para venir. Este reclamo lo hacemos en conjunto con la escuela

primaria porque también está sin actividades, no tienen baños, le falta un montón

de cosas y nos sumamos juntos en la lucha”, expresó.

Asimismo, Gimena docente de la escuela N° 161 en diálogo con El Esquiú Play

señaló que “nosotros acompañamos el reclamo de la escuela secundaria y

realizando también nuestro petitorio ya que en el mes de noviembre el gobernador

visitó la institución con toda la comitiva y vieron las condiciones en las que se

encontraba la escuela con promesas de mejorar la infraestructura”.

“Mandaron del ministerio a realizar un relevamiento, se vio todo lo que hacía falta,

las necesidades prioritarias de la escuela y al día de hoy no se está cumpliendo

nada y nosotros seguimos desde la virtualidad y queremos volver a la

presencialidad para que los chicos asistan a la escuela como corresponde”,

aseguró.

También alumnos y docentes Escuela N° 77 realizaron una sentada pacifica

solicitando mejoras edilicias.

Una profesora de la institución señaló que “estamos haciendo el apoyo a los

chicos acompañando el reclamo porque necesitamos muchas mejoras para la

escuela, desde hace años que pedimos por mejoras y no tenemos ninguna

solución. Con estos calores no se puede estar, las aulas no están en condiciones y

es imposible brindarles educación a los alumnos así”.

“La verdad que no se puede, con el calor tenemos que sacarlos a los chicos afuera

que es mejor estar bajo un árbol que adentro sin ventiladores y no es solo eso

hacen falta muchas mejoras como en la parte de electricidad, las paredes están

rotas”, indicó.

Intervención en la Escuela Secundaria Nº 5 y en la EPET Nº 7

Desde el ministerio de Educación se realizó un recorrido por la Escuelas

Secundaria Nº5 “Gdor. Francisco Galíndez” y la EPET Nº7 “Ingeniero José Alsina

Alcobert” para poner en conocimiento de directivos, docentes y alumnos, las

empresas constructoras que tomarán intervención en estos establecimientos

educativos.

En ambas escuelas se indicó que cada equipo directivo fue informado y recibió un

detalle de los contratos con los términos y condiciones que incluye la contratación

de la empresa y el tiempo estimado de las obras a realizar.

Se van a solucionar problemáticas comunes de los edificios escolares, como

filtraciones de agua, sanitarios nuevos y la parte del sistema eléctrico, entre otros.