El boxeador catamarqueño superó con éxito el pesaje oficial de cara al combate que disputará este viernes en Libia, donde estará en juego el título Gold Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Agüero marcó 58,950 kg en la báscula, mientras que su oponente, el mexicano, registró un peso de 58,500 kg. Con los requisitos cumplidos, todo está preparado para un nuevo desafío internacional en la carrera del púgil de Catamarca.

Josué se encuentra en Libia desde la semana pasada junto a su equipo, integrado por su hermano y entrenador Rodrigo Agüero, además de otros boxeadores argentinos que también serán parte de la cartelera.

Entre los enfrentamientos destacados, el santafesino Mirco Cuello disputará el título mundial interino Pluma de la AMB ante el mexicano Sergio Ríos. Asimismo, el venezolano Albert Ramírez se medirá con Jerome Pampellone, de Nueva Zelanda, por el título mundial interino Mediopesado.

Completan la jornada los duelos entre el argentino Francisco Fonseca frente al francés Sofiane Oumiha por el título Gold Ligero, y Cristian Luis, también argentino, ante el cubano Mike Pérez por el cinturón Internacional Crucero.

La velada comenzará a las 15:00 (hora argentina), mientras que la transmisión en vivo por TyC Sports arrancará a las 17:00.